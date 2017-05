Hülkenberg : "Si je devais parier, ce serait sur Ferrari"

Nico Hülkenberg ne s'en cache pas. L'Allemand a été bluffé par les performances de Ferrari depuis le début de la saison. La Scuderia a remporté deux des quatre Grands Prix disputés jusqu’ici et semble bien partie pour se battre à couteaux tirés avec Mercedes pour les titres pilotes et constructeurs jusqu’à la fin du championnat.



Hülkenberg est d’ailleurs prêt à miser une petite pièce sur les rouges... "Cela faisait longtemps que nous n’avions plus eu en F1 deux équipes à la bagarre à l’avant du peloton. C’est une excellente chose pour la Formule 1, s'est réjoui le pilote Renault. Mercedes était intouchable ces dernières saisons, et je dois dire que je suis extrêmement impressionné par Ferrari pour le moment. Personne n’aurait attendu ça de leur part après la saison qu’ils ont réalisée l’an dernier."

Sebastian Vettel (Ferrari) au Grand Prix de Russie 2017Getty Images

"Mais ils sont parvenus à mettre au point une superbe voiture, a reconnu Hülkenberg. Les deux équipes peuvent remporter le titre. Qui l’emportera au final ? C’est impossible à dire à ce stade, mais si je devais parier sur quelqu'un, ce serait sur la Scuderia." Un point sépare Mercedes et Ferrari au championnat des constructeurs avant le Grand Prix d’Espagne de ce week-end. Côté pilotes, Sebastian Vettel possède 13 points d’avance sur Lewis Hamilton.



Retrouvez plus d’articles sur F1i