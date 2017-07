Libres 1 : Red Bull empêche Ferrari et Mercedes de tourner en rond

Sur le podium des quatre derniers Grand Prix de Hongrie, Red Bull a semble-t-il encore son mot à dire ce week-end au Hungaroring. Vainqueur sur le tourniquet de la banlieue de Budapest en 2014, Daniel Ricciardo a dominé les essais libres 1 de la 11e manche du Mondial, vendredi, en bouclant un tour en 1'18"486.

Accessoirement, l'Australien a battu le record officieux de la piste (1'18"773 par Sebastian Vettel en 2010) mais il ne faut plus s'en étonner vu la configuration favorable du règlement technique 2017.

Manifestement moins chargé en essence que son coéquipier Max Verstappen, "seulement" quatrième à 0"676, "Banana Dan" a mis la Ferrari de Kimi Räikkönen à 0"234 et la Mercedes de Lewis Hamilton à 0"374.

Palmer commence mal

Valtteri Bottas (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari) cinquième et sixième, Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne ont confirmé les espoirs de McLaren en prenant les septième et huitième places.

Tous les pilotes ont réalisé leurs meilleurs tours avec la gomme la plus tendre de Pirelli - le "super tendre" - sauf Romain Grosjean et Kevin Magnussen (Haas).

Sur cette piste peu fréquentée dans l'année et traditionnellement déficitaire en adhérence, les écarts voire les tête-à-queue ont été nombreux.

Deux ont même provoqué de la casse et des drapeaux rouges. Antonio Giovinazzi fracassé sa Haas de location à la 32e minute et Jolyon Palmer (Renault) s'est invité imprudemment sur un vibreur à la 90e minute. Pas de quoi renforcer leur popularité dans ces équipes.