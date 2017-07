Libres 2 : Daniel Ricciardo (Red Bull) reste le plus rapide

Daniel Ricciardo avait expliqué prudemment jeudi qu'il voyait l'évolution de sa Red Bull RB13 comme une " version A+" et qu'il la considèrerait comme une "version B" uniquement si la dizaine de nouveautés qu'elle comporte fonctionnaient parfaitement ce week-end en Hongrie. Il est donc bien parti pour se retrouver dans le meilleur cas de figure après son meilleur temps des essais libres 2.

Palmer encore dans le mur

En 1'18"455, l'Australien a confirmé son meilleur chrono du matin devant, déjà, une Ferrari et une Mercedes. Sauf que cette fois, c'est Sebastian Vettel et Valtteri Bottas qui l'ont approché le plus, à respectivement 0"183 et 0"201.

Kimi Räikkönen (Ferrari) quatrième à 0"300, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a en fait pas pu s'étalonner en pneus "super tendre". Le Britannique, qui vise une sixième victoire-record près de Budapest, en est resté à son cinquième temps établi en "tendre".

Cette séance a été interrompue par deux accidents, le premier subi par Pascal Wehrlein (Sauber) au n°11, le second fait de Jolyon Palmer (Renault), dans la parabolique Ayrton-Senna. Accidenté le matin, le Britannique a fragilisé un peu plus son baquet à quelques jours du test réalisé par Robert Kubica sur ce circuit.