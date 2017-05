Libres 3 : Sebastian Verstappen (Red Bull)), sans rival, améliore le record de la piste

Le film des essais libres 3

Lewis Hamilton (Mercedes) rêve d'égaler les 65 pole positions d'Ayrton Senna samedi en cette principauté ô combien évocatrice des exploits vertigineux du Brésilien mais Sebastian Vettel (Ferrari) est plus sûrement parti pour se réserver le plus bel emplacement sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco, vers 15h00.

Lors des essais libres 3, l'Allemand a en effet piloté sur une autre planète, bouclant un tour en 1'12"395, soit le nouveau record officieux de la piste. A trois reprises, le quadruple champion du monde est passé après son coéquipier, Kimi Räikkönen (Ferrari), pour le battre sans appel. Au final, il a laissé le Finlandais à 0"345. Un gouffre.

Les pilotes Mercedes ? Ils avaient mal réglé leurs machines jeudi et ils ont totalement subi les événements, en traînant visiblement deux handicaps : la longueur de la W08 et une exploitation problématique des pneus "ultra tendre", incontournables à Monaco. Valtteri Bottas s'est classé 3e à 0"435 et Lewis Hamilton 5e à 0"835.

Et les Flèches d'argent méconnaissables devront faire attention aux titulaires de Red Bull, dont l'empattement est plus court : Max Verstappen a signé le 4e temps, à 0"545, et Daniel Ricciardo le 6e à 0"997.