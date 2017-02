Mallya répond sèchement à Abiteboul : "Il se pourrait bien qu’il soit obligé de ravaler sa salive"

Le copropriétaire de l’équipe Force India, Vijay Mallya, s’en est pris à Cyril Abiteboul durant la présentation de leur nouvelle monoplace de Formule 1, la VJM10, ce mercredi après-midi au circuit de Silverstone. Le directeur général de Renault Sport Racing avait affirmé mardi lors de la présentation de la R.S.17 que son équipe allait "facilement" battre Force India cette année. Des propos que Mallya n’a pas appréciés, et l’homme d’affaires indien l’a clairement fait savoir !



"Je suis fier des progrès que nous avons accomplis ces dernières saisons", a-t-il tout d’abord indiqué. "Notre objectif est de finir parmi les trois premiers au championnat des constructeurs cette année. Nous livrerons le meilleur de nous-mêmes pour y parvenir. Si nous ne rêvions pas grand, nous n’aurions jamais terminé à la quatrième place du championnat l’an passé."

"Ce n'est pas le nombre d'armes qui compte"

"J’ai lu ce matin dans un article que Cyril Abiteboul disait que les équipes indépendantes, dont Force India, allaient souffrir cette année et qu’elles ne seraient pas capables de tenir la cadence tout au long de la saison. Eh bien, je lui souhaite bonne chance. Il se pourrait bien qu’il soit obligé de ravaler sa salive à la fin du championnat ! Ce n’est pas le nombre d’armes que vous avez à votre disposition qui compte, c’est la qualité de votre armurerie."



Force India alignera une paire de pilotes composée du Mexicain Sergio Pérez et du Français Esteban Ocon pour la saison de Formule 1 à venir.





