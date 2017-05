Pour Lewis Hamilton (Mercedes), piloter la W08 est un "combat"

Lewis Hamilton s'attaque à un challenge difficile ce jeudi, au volant de la voiture la plus longue du plateau, ce qui dans les rues de Monaco promet d'être un désavantage en termes de maniabilité.

Pas facile, d'autant que la Mercedes W08 est mal née. Même si elle est efficace et a déjà gagné trois fois, elle est très compliquée à exploiter. "La voiture est difficile à piloter", a confirmé le Britannique, à la veille des premiers essais du Grand Prix de Monaco, le 6e manche du Mondial. "C'est comme monter sur un taureau pour essayer de le dompter. C'est la même sensation avec cette voiture."

"Par le passé, j'ai eu des voitures magnifiques à piloter, très faciles, bien plus faciles à régler. J'aime ce défi qui me met moi et mes ingénieurs sur le fil du rasoir. Ça nous rend plus méticuleux sur les décisions à prendre, la direction à choisir, le travail à faire pour équilibrer la voiture. Ça s'est entendu à la radio lors de la dernière course (ndlr : au tour 13, il était essoufflé). C'est un combat."

"Toute cette année, la voiture va continuer à évoluer, nous la comprendrons de mieux en mieux, nous comprendrons mieux les pneus, l'outil que nous avons, et nous pourrons affiner. Alors la voiture sera plus facile à piloter", a-t-il conclu.