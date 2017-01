La valse se poursuit dans le paddock : Frédéric Vasseur quitte Renault F1 !

L'heure est aux mouvements dans les écuries de F1. Au lendemain de l'officialisation du départ de Paddy Lowe de chez Mercedes, l’équipe Renault a annoncé ce mercredi matin le départ de son team principal, Frédéric Vasseur. Vasseur avait été promu au début de la saison dernière lors du lancement de la nouvelle écurie française et il avait accompagné le retour de Renault en Formule 1 avec son équipe d’usine, au côté de Cyril Abiteboul, depuis le début.



"Au terme d’une première saison de lancement et de construction de son écurie de Formule 1, Renault Sport Racing et Frédéric Vasseur ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à compter de ce jour", précise un communiqué de Renault. "Les bonnes relations auxquelles les deux parties sont attachées se matérialiseront dans l’avenir sous des formes nouvelles."

La monoplace 2017 présentée fin février

"Les enjeux de la deuxième saison de Formule 1 mais aussi les moyens mis en œuvre pour y répondre seront précisés à l’occasion de la présentation de la nouvelle monoplace", poursuit le communiqué. "Le management de Renault Sport Racing et de l’écurie de Formule 1 continue d’être assuré par Jérôme Stoll, son président, et Cyril Abiteboul, son directeur général", conclut Renault.



Renault présentera sa nouvelle R.S. 17 le 21 février.



