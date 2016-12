VIDEO - Les bons voeux de Ricciardo et Verstappen

Red Bull n'a décidément pas son pareil quand il s'agit de manier l'humour et la dérision à l'approche des Fêtes de Fin d'Année. Après avoir gentiment moqué Ferrari et Mercedes dans sa carte de voeux, l'écurie de Milton Keynes a publié via son compte Twitter un clip-vidéo mettant en scène Daniel Ricciardo et Max Verstappen déguisés pour la circonstance.





L'Australien, qui a bouclé le championnat 2016 en troisième position, y campe un Père Noël plus vrai que nature, accompagné par son équipier néerlandais, visiblement heureux de personnifier l'un de ses Elfes. "Hello à tous, c'est moi, le Père Ricciardo, au top de ma forme,lance Daniel, plus ventripotent qu'à l'accoutumée.Je tiens à vous souhaiter d'excellentes Fêtes de Fin d'Année et mon petit ami vert, Elf Maximus, souhaiterait également vous dire quelque chose."



