Le Brésil, cette "nation émergente capable de battre n’importe qui"

Les vice-champions olympiques en titre ont, semble-t-il, retenu la leçon. En août dernier, lors d’un quart de finale à Rio longtemps incertain, les Bleus avaient eu toutes les peines du monde à repousser les assauts brésiliens et rejoindre le dernier carré. Alors, à l’heure de retrouver la Seleçao, pour leur entrée en lice sur leur sol, les Français ont conscience que ce premier match face au dernier champion panaméricain n’aura rien d’une partie de plaisir.

"Le Brésil, c’est un autre registre que la Slovénie, prévient Didier Dinart. C’est une équipe plus agressive, qui s’engage énormément. Je me méfie beaucoup de leur base arrière. Elle est talentueuse." Les ouailles de l’ancien défenseur des Bleus vont dans le même sens. "Il faudra s’attendre à un match identique à celui des JO", estime, pour sa part, Michaël Guigou.

" France-Brésil, c’est une belle affiche dans beaucoup de sports "

Pour Nikola Karabatic, cette entrée en lice sera "un gros match d’ouverture." Le demi-centre va plus loin : "France-Brésil, c’est une belle affiche dans beaucoup de sports. Le Brésil fait partie des nations émergentes en handball. Et aujourd’hui, on peut dire qu’il est la nation dominante en Amérique, devant l’Argentine." Aux yeux de Luc Abalo, "le Brésil est une équipe capable de battre n’importe qui, avec de supers joueurs à tous les postes."

Luc Abalo contre le Brésil à RioPanoramic

Peu modifié depuis son beau parcours chez lui l’été dernier, le pays sud-américain va tenter de poursuivre sur sa lancée olympique. Jordi Ribera parti coacher l’Espagne, c’est Washington Silva qui lui a succédé au poste de sélectionneur. Après avoir accroché l’Allemagne ou encore la Pologne à Rio, le Brésil espère ajouter la France à son tableau de chasse et frapper très fort dès le premier match du Mondial. Les Bleus sont prévenus, et ils en sont les premiers conscients.