Clermont, Monaco, Nadal, F1, Paris 2024 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Champions Cup : Clermont n'y arrive pas

C'est encore raté pour Clermont. Après 2013 et 2015, les Auvergnats ont échoué une troisième fois en finale en s'inclinant devant les Saracens (17-28). Le champion d'Europe en titre, parfaitement lancé dans le match avec deux essais après une grosse vingtaine de minutes de jeu, était trop fort pour les Clermontois à Murrayfield.

2. Tennis - WTA Madrid : Mladenovic n'a pas tenu la distance

Un peu trop juste, Kristina Mladenovic. La Française a été battue en trois manches par Simona Halep sur la terre battue madrilène (7-5, 6-7, 6-2). "Kiki", émoussée après une très belle semaine dans la capitale espagnole, a craqué dans le troisième set face à la Roumaine, tête de série numéro trois et tenante du titre. Elle pourra se consoler lundi avec une 14e place à la WTA, son meilleur classement en carrière.

Mladenovic et Halep s'embrassent après la finale du Masters de Madrid.Getty Images

3. Football - Premier League : Arsenal s'accroche sous l'impulsion de Giroud

Arsenal n'a pas encore abdiqué dans la course à la quatrième place. Les Gunners sont revenus à un point du strapontin pour la Ligue des champions, occupé par Liverpool, grâce à une victoire large et convaincante sur le terrain de Stoke City (1-4). Titulaire, Olivier Giroud en a profité pour briller en s'offrant un doublé.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Masters Madrid : Thiem s'offre un droit de réponse. Dominic Thiem retrouvera Rafael Nadal en finale après avoir battu l'Uruguayen Pablo Cuevas en deux sets (6-4, 6-4). L'Autrichien aura ainsi l'occasion de prendre sa revanche sur l'Espagnol, qui l'avait battu en finale à Barcelone il y a deux semaines.

Basket - NBA : Leonard sera au rendez-vous. Touché à la cheville et absent dans le match 6 remporté face à Houston, Kawhi Leonard est rétabli et pourra disputer le premier match de la finale de la Conférence Ouest face aux Golden State Warriors dans la nuit de dimanche à lundi.

Kawhi Leonard, San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies, NBA playoffs 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Hockey sur glace - NHL : Pittsburgh frustré. Le champion en titre Pittsburgh a mal débuté la finale de la conférence Est en s'inclinant samedi à domicile face à Ottawa, (1-2 a.p.).

Volley - Qualifications Mondial 2018 : Les Bleus sont prêts. La France a dominé la Belgique 3 sets à 1 (25-15, 25-19, 22-25, 25-19) lors de son unique match de préparation avant le tournoi de qualification pour le Mondial 2018, qui se déroulera à Lyon du 24 au 28 mai.

La vidéo de rattrapage

Montauban a signé un succès logique que Mont-de-Marsan pour se hisser en finale d'accession pour le Top 14. Voici les temps forts de la victoire des Sapaciens, qui affronteront le vainqueur du duel opposant ce dimanche Agen à Biarritz (14h15) la semaine prochaine.

Vidéo - Le résumé de Montauban - Mont-de-Marsan en vidéo 02:08

Le tweet qui parle du Portugal sans parler de l'Eurovision

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le jour de gloire pour Monaco ?

Monaco pourrait être sacré champion de France dimanche soir dans une 37e journée de Ligue 1 qui s'annonce palpitante. De la course au titre à celle qui concerne le maintien, il y aura de l'enjeu à tous les étages. Coup d'envoi à 21h00. Un peu plus tôt, il ne faudra pas manquer non plus la lutte à distance entre le Barça et le Real pour le sacre en Liga (20h00), le duel au sommet entre la Roma et la Juventus en Serie A (20h45) ou les matches West Ham-Liverpool (15h15) et Tottenham-Manchester United (17h30) dans la course à la Ligue des champions en Premier League.

2. Tennis - Masters Madrid : Nadal pour confirmer sa suprématie

C'est le roi de la terre battue cette saison et son large succès sur Novak Djokovic en demi-finale (6-2, 6-4) n'a fait que confirmer cette impression. Après ses victoires à Monte-Carlo et à Barcelone, Rafael Nadal vise la passe de trois à Madrid face à Dominic Thiem en finale (18h00) pour tenter de s'offrir un quatrième sacre dans la capitale espagnole.

3. F1 - GP d'Espagne : Un nouveau duel Mercedes-Ferrari ?

Lewis Hamilton partira en pole position à Barcelone (14h00) où Mercedes et Ferrari ont confirmé leur domination. Sebastian Vettel s'est intercalé entre la Flèche d'argent du Britannique et celle de Valtteri Bottas, tandis que Kimi Räikkönen complète la deuxième ligne. On suivra aussi Fernando Alonso, septième après une belle séance de qualification.

Vidéo - Montmelo 1994 : Le jour où… on a compris que Schumacher était un génie 01:02

4. Cyclisme - Tour d'Italie : Le Blockhaus va livrer son verdict

On devrait enfin voir les favoris en découdre ce dimanche sur les routes italiennes dans la 9e étape avec l'ascension finale du Blockhaus, une montée de 13 kilomètres à 8%. A suivre aussi, l'arrivée des 4 jours de Dunkerque et le début du Tour de Californie, deux courses à suivre en direct sur Eurosport.

5. Hockey sur glace - Mondial 2017 : Les Bleus pour entretenir le rêve

Déjà assurés du maintien, les Tricolores vont affronter la République tchèque pour continuer à croire en une qualification pour les quarts de finale. Les Bleus ont d'ores et déjà atteint leur objectif, mais ils n'ont peut-être pas finis de nous surprendre. Coup d'envoi à 16h15.

6. JO - Paris 2024 : Paris joue gros

Ce dimanche marque le début d'une visite de trois jours de la commission d'évaluation du Comité international olympique à Paris pour établir un rapport sur la candidature de la capitale française pour les JO 2024. Elle va devoir séduire et convaincre le CIO dans ces 72 heures.