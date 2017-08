Coup de tonnerre, Ligue 1, Marquez-Rossi : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Bolt battu pour sa der'... Gatlin sacré sous les huées

La planète espérait un dernier coup de foudre. Elle a eu droit un énorme coup de tonnerre. Pour son dernier 100m en compétition, Usain Bolt a été battu en finale des championnats du monde, dans un stade olympique de Londres médusé. Le Jamaïcain, une nouvelle fois très mal parti, n'a terminé que 3e (9''95) d'une finale remportée par... Justin Gatlin (9''92). L'Américain, suspendu quatre ans pour dopage et toujours hué par le public, décroche ainsi à 35 ans sa deuxième médaille d'or mondiale, 12 ans après son premier titre à Helsinki. Le jeune Christian Coleman a pris la 2e place (9''94), Jimmy Vicaut a lui terminé 6e (10''08).

Vidéo - Mal parti puis dominé par Gatlin, Bolt a cédé sa couronne : son dernier 100m

2. Foot - Ligue 1 : Lyon cartonne, Saint-Étienne impressionne

Un doublé de la nouvelle recrue Mariano Diaz, un autre de Nabil Fekir. L'OL a particulièrement bien réussi sa rentrée des classes sur sa pelouse en atomisant le promu strasbourgeois (4-0). Le Saint-Etienne d'Oscar Garcia a de son côté rendu une très belle copie à Geoffroy-Guichard face à des Niçois fatigués après leur qualification européenne à Amsterdam. A Montpellier, la mémoire de Louis Nicollin a été honorée par une victoire de ses anciennes ouailles face à Caen (1-0).

3. Foot - Supercoupe d'Allemagne : Le Bayern arrache le titre à Dortmund aux tirs au but

Encore titré. Bousculé et mené à deux minutes de la fin par le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, le Bayern Munich a fini par renverser la situation sur le fil pour s'imposer aux tirs au but face à son rival (2-2, 5-4 tab). Roman Bürki, le gardien du BvB, a offert le but de l'égalisation aux quintuples champions d'Allemagne en titre à deux minutes de la fin du temps réglementaire avant que Niklas Süle n'inscrive le tir au but décisif, après la tentative manquée de Marc Bartra. C'est la onzième fois de son histoire que l'ogre bavarois remporte la Supercoupe.

FC Bayern München, Borussia Dortmund

On a aussi retenu pour vous

Athlé - Mondiaux : Manyonga sacré à la longueur. Le Sud-Africain, meilleur performeur mondial de la saison (8,65m), a décroché l'or avec un bond à 8,48m, devant l'Américain Jarrion Lawson à 8,44m et son compatriote Ruswahl Samaai (8,32m).

- Tennis - Washington : pas de finale pour Dodin. La Française, 55e joueuse mondiale, a été éliminée en demie par la Russe Ekaterina Makarova, 58e, victorieuse en trois manches (3-6, 6-3, 6-4). Chez les hommes, Alexander Zverev s'est lui qualifié pour la finale aux dépens de Kei Nishikori (6-3, 6-4).

- Tennis - ATP Los Cabos : Querrey titré. L'Américain, 24e joueur mondial, a remporté le 10e titre de sa carrière en battant en finale du tournoi sur dur de Los Cabos l'Australien Thanasi Kokkinakis (454e) en trois sets et 1h46 de jeu (6-3, 3-6, 6-2).

- Basket - Préparation à l'Euro : Les Bleus vainqueurs d'une Tunisie tenace. Pour son premier match de préparation à l'Eurobasket, l'équipe de France, largement rajeunie, s'est imposée à Pau contre la Tunisie (67-53).

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Ayana écrase la concurrence et gagne avec plus d'un demi-tour d'avance !

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. MotoGP - GP de République tchèque : Vers un duel Marquez - Rossi ? (14h)

Dominateurs en qualifications, Marc Marquez et Valentino Rossi partiront devant pour la course à Brno. Mais la meute de poursuivants pourrait avoir son mot à dire pour la victoire, surtout si la météo s'en mêle. Evidemment, c'est uniquement sur Eurosport que ça se passe.

2. Foot - Ligue 1 : Lille - Nantes, Bordeaux et l'OM pour boucler la 1re journée (15h, 17h et 21h)

Le Lille de Bielsa face au Nantes de Ranieri (15h), Bordeaux en déplacement à Angers (17h) et l'OM qui reçoit Dijon au Vélodrome (21h). Voilà le programme des trois matches qui vont boucler la 1re journée du championnat de France.

3. Foot - Community Shield : Un derby Arsenal - Chelsea pour bien lancer la saison anglaise (15h)

Le vainqueur de la Cup, Arsenal, "reçoit" le champion d'Angleterre, Chelsea, pour le classique rendez-vous de la reprise du foot anglais à Wembley. L'occasion de voir à l'oeuvre deux des recrues phares du mercato outre-Manche : Alexandre Lacazette côté Gunners et Alvaro Morata côté Blues.

Alexandre Lacazette of Arsenal celebrates scoring a goal during the Emirates Cup match between Arsenal and Sevilla

4. Foot - Euro féminin : Les Pays-Bas sacrés à domicile ? (17h)

Les Pays-Bas vont-ils remporter le premier Euro féminin de leur histoire à domicile ? La belle équipe hollandaise devra pour cela s'imposer à Enschede face au Danemark, autre finaliste surprise et tombeuse notamment du sextuple tenant du titre, l'Allemagne. Un dernier acte à suivre sur Eurosport.

5. Athlétisme - Mondiaux de Londres : Lavillenie, Darien et Mekhissi sur le pont, Thompson en favorite du 100m (11h et 20h)

Le clan français abat ses premières grosses cartes ce dimanche avec les entrées en lice de Mahiedine Mekhissi (3000m steeple), Renaud Lavillenie (perche) et Garfield Darien (110m haies). Les dames tiendront, elles, le haut de l'affiche avec le marathon et la finale du 100m, où Elaine Thompson sera la grande favorite. Et ce sera sur quelle chaîne ? On vous laisse deviner.