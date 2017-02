Leçon de football, Diarra, Hochfilzen, Cavs : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue des champions : Le PSG a donné une leçon de football à Barcelone

Gigantesque, prodigieux, historique, sensationnel... Les mots manquent pour qualifier la performance du Paris SG mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens ont corrigé une bien pâle équipe du FC Barcelone au Parc des Princes (4-0). Tactiquement, physiquement et mentalement, Paris s'est montré très très très costaud. Trop pour des Blaugranas submergés dans tous les domaines. Angel Di Maria a signé un doublé, Julian Draxler et Edinson Cavani ont alourdi l'addition. Quant au reste de l'équipe, il a rayonné, à l'image d'une charnière centrale Marquinhos - Kimpembe infranchissable et d'un trio Rabiot - Verratti - Matuidi phénoménal dans l'entrejeu, où Busquets, Iniesta et Messi n'ont pas existé. Le Barça a désormais trois semaines pour espérer une improbable "remontada" au Camp Nou. Mais si c'est face à ce PSG mort de faim, on souhaite bien du courage aux hommes de Luis Enrique.

Marco Verratti, PSG-Barcelona, Champions League 2016-17 (AFP)AFP

2. Foot - Ligue des champions : Dortmund et Aubameyang peuvent s'en mordre les doigts

Que de regrets pour le Borussia Dortmund... Les Allemands ont été battus 1-0 par Benfica dans l'autre 8e aller de la soirée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le BvB a tendu le bâton pour se faire battre en vendangeant ses très nombreuses occasions de but. Mention très spéciale à Pierre-Emerick Aubameyang qui a raté un penalty (offert aux bras du gardien) et envoyé dans les nuages deux occasions quasi immanquables en face à face avec Ederson, le portier portugais. Les Lisboètes se sont eux montrés très réalistes et c'est Mitroglou qui a inscrit le seul but de la rencontre en début de seconde période.

3. Basket - NBA : Les Cavaliers s'en sortent face à un Wiggins de gala

Les 41 points d'un Andrew Wiggins stratosphérique (16/29 au tir) n'auront pas suffi à Minnesota. Les Timberwolves ont fini par s'incliner contre les Cavaliers de Cleveland (116-108) dans l'une des trois rencontres de la nuit. Les champions en titre ont fait la différence dans le money time alors que les deux équipes étaient à égalité après trois quarts temps. En l'absence de Kevin Love, blessé pour six semaines, LeBron James (25 points, 14 passes, 8 rebonds) et Kyrie Irving (25 points, 7 passes) ont une nouvelle fois porté leur équipe, bien épaulés par Channing Frye (21 points, 10 rebonds).

On a aussi retenu pour vous

Foot - Ligue 1 : Entre Lassana Diarra et l'OM, c'est terminé. Le club a annoncé que le contrat du joueur avait été résilié "d'un commun accord". Diarra, qui a passé un an et demi à l'OM, pourrait rebondir en Chine ou en Russie.

Tennis - ATP Rotterdam : Paire trop juste face à Cilic. Le Français s'est incliné au 1er tour contre le Croate, non sans combattre. Mais il n'a pas tenu la distance après avoir remporté la première manche (5-7, 6-3, 6-2).

Rugby - 6 Nations : Chat, Ben Arous et Jedrasiak appelés en Bleu. Privé de Loann Goujon blessé, Guy Novès a dévoilé un groupe de 24 joueurs pour préparer le déplacement en Irlande. Ben Arous, Chat et Jedrasiak sont appelés en renfort et effectueront leur retour.

La vidéo de rattrapage

L'équipe de France est devenue championne du monde par équipes à St-Moritz mardi après-midi. Si vous avez manqué la manche décisive qui a permis à Mathieu Faivre d'offrir le titre aux Bleus, petite séance de rattrapage.

Vidéo - Dos au mur, Faivre a sorti le grand jeu en manche finale pour offrir le titre mondial aux Français 00:43

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. Biathlon - Mondiaux d'Hochfilzen : Des Bleues candidates au podium sur l'individuel (14h30)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

C'est l'heure de l'individuel aux championnats du monde d'Hochfilzen. Les dames ouvrent le bal ce mercredi après-midi (14h30) sur 15km. Et les Françaises Marie Dorin, Anaïs Chevalier ou Justine Braisaz peuvent toutes espérer monter sur le podium.

2. Foot - Ligue des champions : Real - Naples et Bayern - Arsenal au menu du soir (20h45)

Vous reprendrez bien une petite louche de caviar ? Les 8es de finale aller de la Ligue des champions se poursuivent avec deux belles affiches au programme. Le Real Madrid accueille le Napoli à Santiago Bernabeu alors qu'Arsenal se déplace chez l'un de ses bourreaux favoris, le Bayern Munich.