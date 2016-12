Riner, NBA, Liverpool, Premier League : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Sportifs français de l'année : Teddy Riner termine en tête de notre classement

Octuple champion du monde et désormais double champion olympique. Chaque année, Teddy Riner laisse son empreinte. Il l'a marquée un peu plus en 2016 et termine numéro 1 de notre classement des sportifs français de l'année pour la première fois. Porte-drapeau aux JO de Rio, le judoka a été le seul sportif tricolore à conserver son titre acquis quatre ans plus tôt à Londres. Une performance XXL, à sa mesure, et qui lui a valu d'arriver en tête de nos suffrages.

Vidéo - Teddy Riner reçoit le trophée de Sportif français de l'année d'Eurosport.fr 00:24

2. Football - Premier League : Liverpool se fait plaisir

Liverpool a repris sa place de dauphin de Chelsea et avec la manière. Pourtant menés dès le premier quart d'heure de la rencontre, les Reds étaient déjà devant au score à la fin du premier acte grâce à des buts de Lallana et Firmino. Le malheureux Imbula (c.s.c) et Sturridge ont donné un peu plus d'ampleur au succès des hommes de Jürgen Klopp. Au classement, Liverpool reste six points derrière Chelsea et compte un petit point d'avance sur Manchester City.

3. Basketball - NBA : Harden porte les Rockets, Westbrook le Thunder

Les Rockets ont infligé une gifle aux Mavericks (123-107) et James Harden y a largement contribué. Le joueur de Houston s'est fendu de 34 points (et 11 passes décisives) lors de la victoire des siens. C'est la dixième fois cette saison qu'Harden termine une rencontre à plus de 30 points et plus de 10 passes décisives. De son côté, le Thunder a pu compter sur Russell Westbrook (29 points, 17 rebonds et 11 passes décisives) pour s'offrir le Miami Heat (106-94). Les Celtics ont, eux, battu les Grizzlies (113-103). Pour clore la journée, Rudy Gobert et l'Utah Jazz sont venus à bout des Lakers au terme d'une fin de rencontre crispée (102-100).

On a aussi retenu pour vous

Football - Mercato : Tiémoué Bakayoko nous l'a affirmé : "Je ne quitterai pas Monaco cet hiver, c'est une certitude." Retrouvez notre interview du joueur de l'ASM en intégralité.

Football - Liga : L'Argentin Diego Simeone, en poste depuis 2011, restera entraîneur de l'Atletico Madrid jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2018, a annoncé le président du club.

Dopage : Des responsables russes chargés de la lutte antidopage ont pour la première fois reconnu dans les colonnes du New York Times l'existence d'un système de dopage à grande échelle dans leur pays. Ils assurent cependant que l'Etat russe n'est pas impliqué.

Basketball - Pro A : Monaco est allé s'imposer sur le parquet de l'avant-dernier Orléans (86-61) pour conforter sa place de leader mardi lors de la 15e journée.

Voile - Vendée Globe : L'avance du leader, Armel Le Cléac'h, continue de diminuer. Le Français ne compte plus que 281 miles d'avance sur son premier poursuivant, Alex Thomson.

Voile : Le super-maxi australien Perpetual Loyal a bouclé mercredi la Sydney-Hobart en battant le record de la course. Le bateau a mis 1 jour 13 h 31 min 20 sec pour parcourir les 628 milles nautiques, soit une progression de près de cinq heures par rapport au temps précédent.

Le tweet que Nasri aurait aimé ne pas avoir à poster

Samir Nasri a eu la mauvaise surprise de se faire hacker son compte twitter. Le Français a effacé les contenus publiés par un autre et a tenu à s'excuser.

La vidéo de rattrapage

Élu sportif de l'année 2016 par la rédaction d'Eurosport.fr, le judoka et double champion olympique Teddy Riner nous a fait part d'un de ses objectifs : finir sa carrière en 2020, lors des Jeux olympiques de Tokyo, le pays du judo.

Vidéo - Riner : "Finir ma carrière au pays du judo, ça me chatouille" 00:49

Ce que vous ne devez pas louper ce mercredi

1. Ski alpin - Santa Caterina : Au bon souvenir de Théaux (11h45)

Loin du compte lors du Super G hier (29e), Adrien Théaux nourrit de belles ambitions lors de la descente de Santa Caterina. Le Français avait remporté l'épreuve l'an passé. Il devra bien sûr se méfier de Kjetil Jansrud mais aussi du vent et de ses rafales, qui l'ont perturbé mardi. Il soufflera toujours autant aujourd'hui et pourrait même forcer les organisateurs à abaisser le départ. Plus tôt dans la journée à Semmering (10h30), Tessa Worley tentera d'aller chercher un nouveau podium en Géant.

2. Football - Premier League : Tottenham n'a pas le droit à l'erreur (20h45)

Actuellement 5e de Premier League, Tottenham restera, quoiqu'il arrive face à Southampton, à cette position au terme de la 18e journée. Sauf qu'une défaite lui ferait perdre des points sur tous ses concurrents. De Chelsea, premier, à Everton, 7e, toutes les équipes l'ont emporté. Le droit à l'erreur est donc minime pour les Spurs d'Hugo Lloris.

3. Sportifs de l'année : Notre numéro 1 dévoilé

Nous avons désigné Teddy Riner sportif français de l'année, reste désormais à connaitre le numéro 1 au niveau mondial que nous révèlerons aujourd'hui. Hier, Michael Phelps a terminé deuxième de notre classement. Vous pouvez, vous, toujours voter en cliquant sur le lien ci-dessous.