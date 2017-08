Vuelta, Nadal, record, Tolisso, Ligue 1 : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Cincinnati : Nadal rend les armes face à Kyrgios

Rafael Nadal ne fêtera pas sa place de numéro 1 mondial par un titre. Déjà assuré de redevenir le patron du circuit, l'Espagnol a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati par Nick Kyrgios (6-2, 7-5). Les deux hommes avaient joué quelques heures plus tôt leur 8e de finale. Mais c'est l'Australien qui était le plus en jambes. Auteur d'une partition de très haut vol, il jouera sa demi-finale ce soir face à David Ferrer. L'autre demie mettra aux prises John Isner et Grigor Dimitrov.

2. Football - Ligue 1 : Pour gagner, Monaco s'en remet à Falcao

Le champion de France en titre n'a pas fait un grand match sur la pelouse de Metz (0-1). Mais Radamel Falcao a assuré l'essentiel en inscrivant le seul but de la rencontre à la 78e. Le Colombien, déjà auteur de 5 buts, permet à son équipe d'être à 100% de victoire après trois journées. Et bonus, les Monégasques restent sur une série de 15 succès en Ligue 1, soit le nouveau record du championnat de France.

3. Football - Bundesliga : Tolisso buteur et vainqueur

Pour son premier match de Bundesliga, Corentin Tolisso a vu les choses en grand : une partie aboutie, un but et une ovation de l'Allianz Arena. La pluie, qui a retardé le coup d'envoi de la rencontre, n'a pas perturbé le Français et ses coéquipiers du Bayern Munich, largement vainqueurs face à Leverkusen (3-1). Cette entrée en matière en championnat rassure pour les Bavarois, pas vraiment fringants lors de la pré-saison.

On a aussi repéré pour vous

Basketball - Préparation Euro : Trois jours après sa lourde défaite en Lituanie, l'équipe de France s'est rassurée en disposant largement de la Belgique (85-60), vendredi à Toulouse.

Basketball - NBA : Le meneur d'Oklahoma City Russell Westbrook a été élu vendredi meilleur joueur de la saison 2016-17 lors d'une consultation réalisée par le syndicat des joueurs NBA.

Football - Serie A : A peine arrivé, déjà convoqué : le Français Blaise Matuidi figure dans le groupe de la Juventus Turin pour le match de samedi face à Cagliari, en ouverture de la nouvelle saison de Serie A.

Football - Ligue 2 : Le Havre et Reims restent toujours invaincus après quatre journées. Ils ont battu respectivement Valenciennes (1-0) et Nourg en Bresse (3-0), vendredi soir.

WRC - Rallye d'Allemagne : L'Estonien Ott Tänak était en tête vendredi soir de la 10e manche du Championnat du monde, où Thierry Neuville a pris un léger avantage sur Sébastien Ogier, son rival pour le titre mondial.

La vidéo de rattrapage

Le Tour d'Espagne 2017 s'ouvre samedi par un contre-la-montre par équipes dans les rues de Nimes. Le chrono collectif, épreuve à part dans le cyclisme, requiert une coordination particulièrement subtile. Décryptage avec ce nouvel épisode de notre "Sports Explainer".

Ce que vous ne devrez pas louper aujourd'hui

1. Cyclisme - Vuelta : C'est parti pour trois semaines de course

Le Tour d'Espagne s'élance aujourd'hui de Nîmes pour un contre-la-montre par équipe initial de 13,8km. L'arrivée est prévue à Madrid le 10 septembre prochain. Cette édition 2017 promet beaucoup en raison de son parcours taillé pour le spectacle et de son plateau très relevé. Les principales têtes d'affiche du peloton ont répondu présent : Christopher Froome, Fabio Aru, Romain Bardet, Vincenzo Nibali, Esteban Chavez, Alberto Contador… Elles devraient se livrer un duel de haut vol.

2. Football - Ligue 1 : Bordeaux peut contrarier Lyon, Nice en quête de points

Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les Lyonnais tenteront d'aller chercher un troisième succès face à Bordeaux (17h00). Mais les Girondins, ambitieux cette saison, ont les moyens d'obtenir un résultat dans l'antre de l'OL. Plus tard dans la journée (20h00), Nice devra absolument inscrire ses premiers points du championnat lors de la réception de Guingamp. Une nouvelle défaite ferait très mauvais genre pour le troisième de la Ligue 1 la saison passée.

3. Football - Championnats étrangers : Matuidi pour une première, reprise pour l'Atlético

Blaise Matuidi devrait étrenner le maillot de la Juventus au lendemain de sa signature. Les Turinois ouvrent le bal de cette nouvelle saison face à Cagliari (18h00). En Espagne, l'Atlético lancera la sienne face à Girona en attendant les rentrées dimanche du Barça et du Real. Enfin en Angleterre, Swansea reçoit Manchester United (13h30) alors qu'Arsenal se déplace à Stoke City pour conclure cette journée de samedi en Premier League (18h30).

4. Rugby - Four Nations : Les All Blacks favoris à leur propre succession

Le Four Nations débute ce samedi avec Australie - Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud - Argentine. Vainqueurs de la dernière édition avec 6 victoires bonifiées, soit 30 points sur 30 possibles, les All Blacks ont marqué de leur empreinte une compétition qu'ils dominent haut la main. Après une tournée d'été convaincante, difficile de voir qui pourra les empêcher de décrocher un 15e titre dans l'hémisphère Sud.