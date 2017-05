L’athlète universitaire a voté le meilleur joueur féminin de futsal du monde pour la 3ème année

Amanda Lyssa faisait partie de l’équipe nationale universitaire brésilienne qui a remporté la médaille d’or au 15e championnat mondial universitaire de futsal, tenu l’an dernier au Brésil. En 2014, en Espagne, Amandinha a représenté le Brésil pour la première fois, alors que le pays a été couronné champion pour la quatrième fois.

Pour l’étudiant en physiothérapie, gagner ce titre représente la récompense du travail qu’elle a fait, depuis qu’elle a commencé professionnellement à l’âge de 16 ans. «Je suis fière de ma famille, de mon équipe et de mon pays. J’ai toujours voulu être une modèle pour les autres filles. »En plus de la compétition internationale, l’athlète défend aussi son université dans plusieurs compétitions du calendrier sportif universitaire national, telles que les ligues sportives universitaires et les jeux universitaires brésiliens (JUBs).

Amandinha a également remporté des titres dans la Coupe du Monde de la FIFA avec l’équipe nationale brésilienne de futsal et les ligues nationales. Lors de la Coupe du Monde de football de futsal en 2014, elle a été choisie comme la meilleure joueuse. Son but, contre le Portugal, est de conserver la médaille d’or pour le Brésil. En 2015, lors de la finale du tournoi mondial, contre la Russie, elle a marqué deux des trois buts du match. Parallèlement à l’équipe féminine, Amandinha a été cinq fois championne du monde.