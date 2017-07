Les Sud-africains convoitent l’or de l’universiade

À Kazan en 2013, le finaliste olympique Anaso Jobodwana a réclamé l’or pour l’Afrique du Sud dans les deux événements de 100m et de 200 m, alors que deux ans plus tard à Gwangju, le détenteur sud-africain Akani Simbine a accéléré la victoire lors de l’épreuve de 100 m, ce qui correspond aux efforts de son compatriote en Russie.

À la suite des exploits du duo sud-africain, Thomas – une étudiante de premier cycle en art de l’Université de WESTERN CAPE – affirme qu’elle s’inspire à la fois de Jobodwana et de Simbine et qu’elle est déterminée à poursuivre le succès du pays dans les épreuves de sprint plus courtes.

“ “Je les regarde vraiment”, explique Thomas à la FISU. “Mon objectif est d’être la première femme sud-africaine à avoir terminé les 100m et 200m à l’Universiade et à partir de là tout peut arriver. Ce sera une excellente plate-forme pour montrer ce dont je suis capable. ”

À 19 ans, Thomas bénéficie d’un certain nombre de réalisations impressionnantes dans sa courte carrière jusqu’ici, ayant remporté l’or aux 100 m championnats juniors africains, faisant de l’équipe du championnat du monde junior sud-africain à l’âge de 15 ans et étant inclus dans l’ équipe 4×100 m féminin sud-africain de relais lors de leur championnat continental l’année dernière.

L’athlète dévouée – qui s’entraine maintenant six fois par semaine – indique que le sprint a débuté comme une activité amusante avec sa soeur jumelle à l’école.

“Ma soeur jumelle Tamlyn et moi avons toujours fait de l’athlétisme à l’école primaire, juste pour le plaisir”, explique-t-elle. “Je pense que la première fois que j’ai réellement réalisé que j’ai du talent, c’est quand j’ai fait l’équipe d’athlétisme de la Province de l’Ouest à l’âge de 13 ans. Depuis, je n’ai jamais arrêté. C’est devenu ma passion. ”

En grandissant dans une famille qui lutte pour joindre les deux bouts, Thomas dit que sa motivation pour réussir dans le sport provient de ses proches, qu’elle espère subvenir aux besoins à l’avenir.

“Ma motivation vient de mes parents; Regarder ou entendre mon père se réveiller tous les matins à 3 heures du matin pour aller au travail, et ma mère se mettre au travail juste pour nous faciliter les choses me rend plus motivé chaque jour à l’entrainement pour leur rendre la vie facile», dit-elle.

«Ma motivation vient des personnes que j’aime et des personnes qui me soutiennent et qui croient en moi. Parfois, je reçois un message inconnu de quelqu’un qui dit «vous êtes mon modèle» – Cela vient éclairer mon monde et cela me rend plus motivé.

Thomas a passé le mois dernier à s’entraîner et à concourir en Europe, avec un seul but à l’esprit : succès à l’Universiade.

«J’ai été inclus dans l’équipe pour les World Student Games, et j’utilise ma saison européenne comme un renforcement pour les championnats», dit-elle. “J’ai été sélectionné pour 100m et 200m. Mon objectif principal est de faire de mon mieux et d’être en finale de 100m et 200m. L’exécution d’une meilleure performance personnelle sera une prime. Mais oui, le championnat principal sur lequel je me concentre est certainement le World Student Games. ”

Thomas, qui occupe actuellement le 151e rang au monde sur 200 m et 212e au monde sur 100 m, s’est accéléré vers l’or à la finale de 200 mètres lors de la réunion d’EA Classic à Velenje, en Slovénie, le 20 juin, lors de sa première course en Europe.

Elle a suivi cela avec de l’argent dans les 100 m lors d’une rencontre invitante en Autriche deux semaines plus tard, avant d’emporter l’or lors de l’épreuve de 100 m à Celle Ligure, en Italie, le jeudi 6 juillet.

Les sprinteurs de l’Universiade ont été prévenus.

Fabio De Dominicis, U-Media Reporteur RSA