Poursuite d’équipes masculines et féminines en patinage de vitesse – l’équipe masculine et féminine

L’équipe féminine coréenne composée de Nam Jieun, Jun Yejin, Lim Jungsoo et Park Chowon a vaincu celle de la Russie : Anastasiia Zdravkova, Olesya Chernega, Elena Sokhryakova et Anastasiia Zueva dans la finale A de 4,93 secondes avec un temps de 03 : 13 : 65.

L’équipe masculine de la Corée du Sud comprenant Kim Dohyoung, Lee Jinyeong, Moon Hyunwoong et Oh Hyunmin a également remporté la victoire hier face aux japonais Masahito Obayashi, Seitaro Ichinohe, Junya Miwa et Shohya Ogawa dans la finale masculine A, gagnant par une marge de 3,34 secondes en 04: 00 : 43. La Corée du Sud a été la plus qualifiée dans les épreuves masculines et féminines à la patinoire de montagne de Medeu, la victoire n’étant jamais vraiment mise en doute.

Le Japon a battu l’Italie en finale féminine B ; cette dernière a gagné, par conséquent, la médaille de bronze. Un temps de 03: 20 : 17 s’est avéré trop bon pour les Italiens, qui ont raté la deuxième place sur le podium par 1,47 seconde. Le Pays-Bas a eu la médaille de bronze masculine, qui a battu la Chine en finale B par 2,10 secondes avec un chrono de 04: 04 : 56.

L’action de patinage de vitesse devrait se terminer aujourd’hui 06 Février lorsque les épreuves de départ en masse des hommes et des femmes auront lieu.

Les représentants des équipes médaillées ont partagé leurs impressions:

Oh Hyunmin (Corée):

– « Tout est bon. C’est une expérience très utile – pour rivaliser avec les patineurs japonais. Je suis reconnaissant à cette équipe pour cette rivalité. »

Shohya Ogawa (Japon):

– « Merci à tous! Nous avons eu une bonne course. Bien sûr, on voulait gagner l’or, mais nous sommes heureux de l’argent aussi. »

Jacob Vreugdenhill (Pays-Bas):

– « Nous sommes reconnaissants aux organisateurs et aux fans de nous avoir donné un festival sportif incroyable. Nous avons gagné et nous sommes très heureux. Je vous remercie! »