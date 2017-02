Sprint de l’équipe mixte – un bon résultat pour les skieurs du Kazakhstan

La première compétition dans cette discipline a eu lieu à Erzurum en Turquie. Lors de cet Universiade d’Almaty, 29 équipes de 17 pays ont participé au sprint de l’équipe mixte. De nombreux pays ont participé à deux équipes.

Chaque participant était censé couvrir trois tours, chacun mesurant 1,1 km de long et au total, six tours. 15 équipes ont passé avec succès le tour de qualification. D’ailleurs, les deux équipes du Kazakhstan, de la Russie, de la France et du Japon sont arrivées à la finale. Le Belarus, la Lettonie, la Pologne, l’Ukraine, l’Italie, la Suisse et la République tchèque ont également participé à la finale.

Sinon, les conditions climatiques n’étaient pas vraiment au top aujourd’hui, car peu de temps avant le début de la dernière course au Complexe Alatau, une tempête de neige a commencé. Louis Schwartz de France , a même déclaré que « Le temps est vraiment difficile pour la course. Il est très difficile de skier quand la neige tombe ».

Médaille de bronze pour la Russie

Dès le début de la course, un groupe de leaders s’est formé : deux équipes de Russie et une équipe du Kazakhstan et de la France. Au cours des quatre premiers tours, chacune des équipes s’est relayée pour diriger la course.

Pendant le cinquième tour, Anna Shevchenko du Kazakhstan a couvert son coéquipier Olzhas Klimin afin qu’il puisse dépasser les concurrents. Les skieurs de France et de Russie ont tenté de rattraper le retard de Klimin. Mais, ils n’ont pas malheureusement succédé, et Olzhas a terminé la course seul. “Lors de mon tour de tourner le dernier tour, j’avais hâte de remporter l’or. J’avais le sentiment qu’il était déjà entre mes mains. Tout ce que je devais faire était de continuer à skier. C’est ce que nos entraîneurs nous ont toujours dit: continuez et la victoire sera la vôtre. Nous avons utilisé ce conseil et nous sommes ici! » a déclaré Klimin. Louis Schwartz a dépassé Vladimir Frolov juste avant la fin et est arrivé deuxième (18 : 28 : 67). La Russie prit donc le bronze (18 : 29 : 50).