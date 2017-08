Universiade d’été 2017, un grand événement made in Taïwan à ne pas rater !

La capitale taïwanaise a été choisie pour accueillir ce grand rendez-vous de sport aux dépens de Brasilia. L’événement planétaire se déroulera du 19 au 30 août. Rappelons que l’Universiade est une compétition internationale universitaire multi-sports organisée par la Fédération internationale du sport universitaire (FISU).

Une cérémonie d’ouverture spectaculaire et culturelle

Il y a un an, le maire de Taipei Ko Wen-je lançait le compte à rebours de la compétition, rappelant au passage l’importance que celle-ci revêt, car elle est le premier grand frisson pour des athlètes qui aspirent un jour à disputer les Jeux Olympiques. Aujourd’hui, c’est le jour J avec la tenue de la cérémonie d’ouverture dans l’enceinte de la Taipei Arena d’une capacité d’environ 15 000 places.

Durant ce joli spectacle, la culture et l’histoire de Taïwan ont été représentées à travers trois tableaux : le « Vibrant Island », montrant les diverses cultures et tribus taïwanaises, l’« Hybrid Taipei », qui expose la ville urbaine actuelle et le « Global Tribe », qui relate l’ère numérique et le monde de l’Internet.

En tout, ce sont 7 700 sportifs de 141 nations qui ont assisté à ce spectacle offert par un casting de près de 4 000 personnes issues de 42 troupes de 18 écoles d’arts ! Pyrotechnie et musiques étaient évidemment de la partie pour ce joli moment à la fois coloré, festif et culturel. C’est la star du baseball taïwanais Chin-Feng Chen qui a eu l’honneur d’embraser la flamme de cette Universiade en expédiant avec sa batte une balle en feu en direction de la vasque.

12 jours intenses de compétition dans toutes les sports

Événement sportif et culturel, l’Universiade, dont le slogan est « For You, For Youth » (pour vous, pour la jeunesse), regroupe cette année 22 disciplines différentes et on y trouve de tout. Des sports collectifs (football, basket-ball, volley-ball) et des sports individuels communs (athlétisme, badminton, escrime, plongeon, gymnastique, tennis…), mais aussi des petites nouveautés comme le roller, le billard ou le wushu (art martial) qui ne figurent pas encore au programme des Jeux Olympiques, mais pourraient le devenir. Les participants de ce grand événement sont en tout cas impatients d’en découdre pour l’or et les médailles.

Pendant douze jours, ces jeunes athlètes du monde entier vont donc s’affronter sur les diverses infrastructures de Taipei, entre performances, suspense et émotions. Incontestablement ces « Petits Jeux » valent le coup d’œil, car comme le rappelle la devise de l’Universiade : « Les champions d’aujourd’hui seront les leaders de demain » !