Universiade d’hiver – Almaty 2017 : au rendez-vous des athlètes universitaires

Surtout pour les participants venant des universités des quatre coins du globe. La compétition regroupe différentes disciplines auxquelles chaque participant se donne à fond pour porter haut et fort le nom de son université, et même de son pays.

Des épreuves pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux !

Moment tant attendu par d’innombrables participants, l’Universiade d’hiver est une manifestation multisports qui est organisée tous les deux ans, en principe les années impaires. En effet, la 28ème Universiade d’hiver pour l’année 2017 a été organisée à Almaty au Kazakhstan. Cela a lieu du 28 janvier au 8 février 2017, sous les auspices de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) par la Fédération Nationale du Sport Universitaire du Kazakhstan (Student Sports Federation of the Republic of Kazakhstan).

Cet évènement international – ou plus précisément un évènement interuniversitaire à échelle mondiale – comprend des sports obligatoires ainsi que des sports optionnels. Et bien sûr, l’Universiade d’hiver, comme son nom l’indique, regroupe uniquement les sports qui se pratiquent sur la neige ou sur la glace. Les programmes sportifs de l’Universiade d’hiver se réalisent en 11 jours, durant lesquels plusieurs disciplines sont au rendez-vous, et cela pour les athlètes masculins et féminins :

· Snowboarding

· Ski de fond

· Ski alpin

· Curling

· Biathlon

· Patinage artistique

· Patinage de vitesse sur piste courte

· Hockey sur glace

Les sports optionnels et les règlements pour les disciplines :

Et à titre informatif, pour cette Universiade d’hiver 2017 qui se déroule à Almaty, les sports optionnels sont :

· Ski Freestyle (hommes et femmes)

· Combiné Nordique (hommes)

· Saut à Ski (hommes et femmes)

· Patinage de vitesse (hommes et femmes)

Toutes les épreuves sont organisées conformément aux règlements techniques les plus récents :

– Pour le patinage artistique : l’International Skating Union (ISU)

– Les épreuves de curling : la Fédération Mondiale de Curling (WCF)

– Les épreuves de ski de fond : la Fédération Internationale de Ski (FIS)

– Les épreuves de biathlon : l’International Biathlon Union (IBU).