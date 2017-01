Rafael Nadal écrase Mischa Zverev (6-1, 6-1) et rejoint Milos Raonic en quarts

Au lendemain de sa victoire 6-3, 6-3 conclue en 1h15 contre l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, Rafael Nadal a été encore plus expéditif face à l'Allemand Mischa Zverev, renvoyé en 55 minutes sur le score de 6-1, 6-1, jeudi au 2e tour de l'ATP 250 de Brisbane.

Autant dire que l'Espagnol ne s'est pas fait peur, et qu'il attend la suite pour en savoir réellement plus sur son niveau de jeu dans un tournoi officiel après deux mois et demi d'absence dus à des blessures. "C'est si spécial d'être de retour... Ça signifie tout pour moi...", a dit le lauréat du tournoi exhibition d'Abou Dabi, dimanche.

La suite, ce sera précisément le Canadien Milos Raonic, tête de série n°1, contre qui l'actuel 9e joueur mondial "espère jouer son meilleur tennis."