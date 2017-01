Doha : Murray-Djokovic, acte I

Qatar Open

Pays : Qatar

Dates : 2-7 janvier

Catégorie : ATP 250

Dotations : 1 334 270 $

Tenant du titre : Novak Djokovic (Ser)

Le plateau

Quand un tournoi classé ATP 250 se paie le luxe de s'offrir simultanément le numéro un et le numéro deux mondial, il créé forcément l'évènement. Dès cette première semaine de compétition, Andy Murray et Novak Djokovic se retrouvent ensemble dans un même tableau. A Doha, l'Ecossais et le Serbe, par ailleurs tenant du titre, font office de grands favoris et de principales tête d'affiche. Le Djoker avait été le grand bonhomme du premier semestre 2016. Murray a survolé le second. Les deux hommes ont fini dans un mouchoir au classement ATP et cette nouvelle cuvée pourrait bien marquer une nouvelle étape de leur rivalité.

Globalement un peu moins relevé que celui de Brisbane, le tableau de Doha vaudra donc surtout pour son tandem princier. Mais si ce duo de stars focalise légitimement l'attention, Doha présente aussi un joli casting de seconds rôles. Tomas Berdych (10e mondial), David Goffin (11e), Jo-Wilfried Tsonga (12e) sont sur le papier les plus à même d'empêcher une finale Murray-Djokovic. En compagnie de Tsonga, on retrouvera deux autres Français dans le tableau final, Paul-Henri Mathieu et Jérémy Chardy.

Jo-Wilfried TsongaPanoramic

Le tableau

Jérémy Chardy a tiré le gros lot : le Palois, qui sort d'une saison très difficile, entamera cette nouvelle campagne face au numéro un mondial en personne. C'est lui qui aura l'honneur de défier Andy Murray au premier tour. En cas de victoire, le Britannique pourrait même affronter un autre Français en huitièmes, si Paul-Henri Mathieu domine l'Autrichien Gerald Melzer. Jo-Wilfried Tsonga se trouve lui aussi dans la partie supérieure du tableau. Son menu : Andrey Kuznetsov au premier tour, puis Dustin Brown ou Facundo Bagnis en huitièmes et potentiellement Tomas Berdych en quarts.

Dans le bas du tableau, l'épouvantail Novak Djokovic aura pour principal adversaire David Goffin, boosté par sa victoire contre Murray à Abou Dhabi pas plus tard que vendredi. Mais avec Verdasco et Karlovic dans son quart de tableau, le Belge devra quand même se montrer vigilant. Pour Djokovic, l'entame s'effectuera contre Jan-Lennard Struff, tombeur de Wawrinka à Bercy il y a deux mois. Mais la route du dernier carré parait, a priori, relativement dégagée pour le numéro deux mondial.

Les quarts de finale théoriques (dans l'ordre du tableau)

Andy Murray (GB/N.1) – Philipp Kohlschreiber (All/N.7)

Tomas Berdych (Rtc/N.3) – Jo-Wilfried Tsonga (Fra/N.5)

David Goffin (Bel/N.4) – Ivo Karlovic (Cro/N.6)

Novak Djokovic (Ser/N.2) – Marcos Baghdatis (Chy/N.8)

Trois stats à avoir en tête

1275. Le classement à l'ATP de Mubarak Shannan Zayid, le joueur du Qatar, qui a reçu une wild-card pour ce tournoi. Agé de 21 ans, il affronte au premier tour le jeune Karen Kachanov, classé 1222 places au-dessus de lui dans la hiérarchie mondiale.

4340. Le nombre de points que Novak Djokovic va devoir remettre en jeu au classement ATP sur le premier trimestre, de Doha (250 points), où il est tenant du titre, au Masters 1000 de Miami, qu'il avait également remporté en 2016, tout comme l'Open d'Australie et le M1000 d'Indian Wells. Sur la même période, Murray n'a que 1290 points à remettre en jeu...

8. Le nombre de places de finalistes des Français à Doha depuis 1998. Le tournoi d'ouverture au Qatar a souvent réussi aux Bleus. Fabrice Santoro (2000), Nicolas Escudé (2004), Jo-Wilfried Tsonga (2012) et Richard Gasquet (2013) s'y sont imposés. Hors du territoire français, c'est un des tournois où les Tricolores présentent leur meilleur bilan d'ensemble.

