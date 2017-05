Estoril: Carreño enfin sacré sur la terre battue portugaise

L'Espagnol Pablo Carreño a remporté dimanche le 3e titre de sa carrière, le premier sur terre battue, en battant 6-2, 7-6 (7-5) le Luxembourgeois Gilles Muller (28e) en finale du tournoi d'Estoril, dans la banlieue de Lisbonne. Carreño, 21e joueur mondial et tête de série N.1, s'est imposé sur sa première balle de match après seulement 1 h 22 min de jeu, pour sa 6e finale en carrière.

L'Asturien de 25 ans, demi-finaliste du tournoi en 2015 et finaliste malheureux face à Nicolas Almagro l'an dernier, a finalement vaincu le signe indien en maîtrisant la rencontre de bout en bout. Au cours du premier set, le natif de Gijon a bien été aidé par Gilles Muller, breaké d'entrée sur son jeu de service avec trois fautes directes et une double faute. Plus mobile que son adversaire, Carreño a fait souffrir Muller à chaque accélération, prenant souvent à contre-pied le vétéran de 33 ans.

Le second set a été plus équilibré, Gilles Muller a renoué avec les aces et s'est appuyé sur un service-volée simple mais efficace. Carreño a alors répondu par des passing-shots bien sentis jusqu'au jeu décisif. A ce stade, les nombreuses fautes directes de Gilles Muller lui ont été fatales face à un adversaire constant qui n'a pas hésité à prendre des risques. Carreño ajoute le tournoi d'Estoril à son palmarès après l'Open de Winston-Salem en août 2016 et l'Open de Moscou en octobre dernier.