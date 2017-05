ATP Istanbul : Marin Cilic remporte le tournoi en battant Milos Raonic (7-6, 6-3)

Il n'y a pas eu photo. Marin Cilic a facilement remporté le 17e titre de sa carrière dimanche en disposant de Milos Raonic (7-6, 6-3). Vainqueur de l'US Open en 2015, le Croate obtient donc enfin un résultat satisfaisant dans une saison pour l'instant compliquée.

Eliminé au 2e tour de l'Open d'Australie, dès son entrée en lice aux Masters d'Indian Wells et de Miami, le joueur de 28 ans avait réussi à se relancer un petit peu à Monte Carlo en atteignant les quarts de finale, éliminé par le 24e mondial Albert Ramos.

Raonic, dont la saison a été perturbée par les blessures, s'est lui rassuré en atteignant la finale. Le Canadien de 26 ans ne jouait que son 5e tournoi cette année. Il avait dû déclarer forfait à Miami en mars à cause d'une blessure aux adducteurs, et n'avait plus rejoué depuis.

Avant cela, il avait déjà manqué un mois de compétition pour une déchirure aux ischio-jambiers qui avait conduit à son forfait lors de la finale de Delray Beach.