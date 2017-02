Richard Gasquet élimine Gaël Monfils et rejoint Lucas Pouille en demi-finale

Le match du jour, c’était bien celui-là. Très attendu par le public de Marseille, l’affrontement 100% français entre Richard Gasquet et Gaël Monfils a finalement tourné en faveur du premier nommé. Au bout de 2h16 d’un gros combat, le Biterrois s’est qualifié ce vendredi en trois sets (6-7, 6-4, 6-2) et se qualifie ainsi pour les demi-finales de l’Open 13 pour la deuxième fois de sa carrière après 2014. Il y affrontera Lucas Pouille, tombeur un peu plus tôt de Daniil Medvedev (4-6, 6-1, 6-4).

Il y aura tout eu d’un grand match. Deux acteurs, de l’intensité, des passages à vide, de la tactique et des coups de génie. Pour peu, on regretterait presque que ça n’ait pas duré plus longtemps. Mais cela n’aurait sans doute pas changé grand-chose au résultat. La faute à un Richard Gasquet très sérieux et très appliqué. Pourtant, c’est bien Gaël Monfils qui a le mieux démarré en breakant le premier (à 1-2) mais surtout en remportant la première manche au tie-break, alors qu’il était mené 1-4 dans ce dernier. On pensait alors qu’il avait pris le dessus. C’était tout le contraire.

La tactique de Gasquet a fini par payer

Sans doute un peu entamé physiquement par les 55 minutes de ce premier set, surtout pour quelqu’un revenant à la compétition, Monfils a connu un vrai passage à vide en début de seconde manche, laissant Gasquet prendre le large (6-7, 4-1). Et dire qu’il avait eu trois balles de breaks dès le premier jeu… Mais, d’un coup, le 12e mondial s’est rebellé, prenant deux fois de suite le service du Biterrois. Sauf que sa propre inconstance en la matière (16 aces mais 8 doubles fautes, 43% derrière la première balle) l’a privé de recoller complètement. Et Gasquet en a profité pour glaner le deuxième set.

On n’a alors plus jamais senti Monfils en mesure d’inquiéter le Biterrois. Mais le succès du 19e mondial prend surtout sa source dans son choix de jeu. D’entrée, il a choisi de pilonner le revers de Monfils, avec son revers tantôt bombé, tantôt slicé, tantôt à plat. La "Monf" a longtemps tenu la diagonale avant que son physique le trahisse et l’empêche de tenir ces échanges. La tâche est alors devenue très compliquée pour Monfils. Et même impossible tant Gasquet a fait preuve d’autorité et de sérieux. Un break au quatrième jeu, un autre pour conclure et voilà le Biterrois en demie pour la deuxième fois de sa carrière à Marseille. En lui espérant un meilleur sort qu’en 2014…