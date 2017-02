ATP Rotterdam : Jo-Wilfried Tsonga vainqueur de David Goffin en finale

Il aura fallu attendre 511 jours pour de nouveau voir Jo-Wilfried Tsonga soulever un trophée sur le circuit ATP. Le Français s’est offert son premier titre à Rotterdam après une finale accrochée et indécise pendant deux sets (4-6, 6-4, 6-1) face à un David Goffin injouable en début de match. Le Français a retrouvé son service au bon moment pour décrocher une dernière manche et la victoire finale en alignant sept jeux de suite. Une belle semaine pour Tsonga qui sera 11e mondial lundi, premier joueur français devant Gaël Monfils (12e).

David Goffin avait pourtant débuté cette finale du bon pied en mettant la pression d’entrée sur Tsonga. Le Belge a fait le break dès le 3e jeu du match, sur sa 5e balle de break ! Un avantage qu’il a su garder jusqu’au bout en se montrant solide sur ses mises en jeu et surtout à la relance. Goffin était indébordable malgré les effort d’un Jo-Wilfried Tsonga agressif mais trop imprécis dans ses frappes. Un premier set logiquement remporté par le Belge (6-4).

10 aces et 7 jeux de suite

Tsonga l’avait déclaré après sa victoire contre Cilic en quart de finale, quand son service est là il peut se concentrer sur la relance. Ça s’est vu dans cette finale où il n’a pas été performant sur sa mise en jeu dans le premier set avec seulement 38% de première balle. Mais dès le début du 2e on a senti le Français plus concentré et plus précis au service. Tsonga a donc pu mettre la pression sur Goffin au retour pour se procurer des balles de set à 5-4 en sa faveur. La 5e a été la bonne sur un coup droit long de ligne gagnant superbe.

Le dernier set a été à sens unique en faveur du Français qui a tué le suspense d’entrée en prenant le service de Goffin. Tsonga a aligné sept jeux de suite pour se retrouver à 5-0 dans la 3e manche face à un Belge en perdition. Ce dernier a tenu à sauver l’honneur mais n’a pas pu empêcher le Manceau de conclure sur sa mise en jeu pour soulever son premier trophée de la saison, son premier titre depuis Metz fin 2015. Une mauvaise série qui se termine donc à Rotterdam, un 2e ATP 500 au palmarès de Tsonga. Pour Goffin le titre n’est pas là mais il se consolera dès lundi en regardant le classement ATP. Il intègrera le Top 10 pour la première fois de sa carrière et deviendra donc le premier joueur masculin belge à réaliser cet exploit. Tsonga reprendra lui son rôle de patron du tennis français en montant 11e mondial.