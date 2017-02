Monfils ? "Il aura une chance de jouer quand il rentrera dans l’esprit d’équipe"

Il n’a pas joué les dernières rencontres de l’équipe de France en Coupe Davis mais il occupe toujours autant les esprits. Yannick Noah a une nouvelle fois été interrogé sur Gaël Monfils alors qu’il était l’invité d’Europe 1 jeudi matin. Le capitaine de l’équipe de France n’est pas fâché contre son joueur, qu’il a choisi d’écarter lors du premier tour de la compétition remporté par la France au Japon. Le numéro 9 mondial peut toujours revenir mais s’il le veut, il lui faudra respecter les conditions du vainqueur de Roland-Garros en 1983.

"Il aura une chance de jouer quand il rentrera dans l'état d'esprit d'équipe," a ainsi expliqué Yannick Noah au micro de la radio. Pas question d’écarter définitivement le joueur mais un retour de Gaël Monfils en Coupe Davis se fera quand capitaine et joueur seront enfin sur la même longueur d’onde. Et tout peut se dénouer rapidement… ou pas : "Ça peut prendre trois jours comme ça peut prendre 10 ans." Pour le tour suivant, rappeler Monfils pourrait faire sens si la France choisie la terre battue. Cette surface face à la Grande-Bretagne ? "pas une idée absurde" selon les mots du capitaine.

" Les athlètes n’ont plus tout à fait la même mentalité "

Le capitaine des Bleus est aussi revenu sur le désamour autour de cette compétition. A son plus grand regret, les plus grands noms du tennis boudent la compétition. Pas forcément nouveau, "déjà, à mon époque, beaucoup de joueurs préféraient aller jouer la WCT, qui était un tournoi professionnel et plus lucratif, plutôt que d'aller jouer la Coupe Davis" a ainsi expliqué Noah, mais beaucoup plus rependu. 2017 confirme plus que jamais la tendance. "Aujourd’hui c’est dommage que la plupart des joueurs du Top 10 ne joue pas sur ce premier tour," a-t-il regretté.

De ces dix meilleurs joueurs mondiaux, seul Novak Djokovic était sur les courts le week-end dernier. Des choix que Noah ne peut pas comprendre : "Le tennis nous a apporté tellement, que je pense que l'on pourrait renvoyer l'ascenseur, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, jouer pour son pays, c'est une manière de renvoyer l'ascenseur. Mais aujourd'hui, les athlètes n'ont plus tout à fait la même mentalité. "