Entraînement en direct et discussion avec ses fans, Federer est passé en mode Père Noël

Trois lives pour le prix d'un. Roger Federer avait visiblement envie de communiquer avec ses fans. A Dubaï, où il prépare activement son retour à la compétition, le champion suisse a été filmé à trois reprises jeudi matin sur Periscope, pour le plus grand bonheur des amoureux du tennis en général et de RF en particulier.

Une première fois dans sa voiture, alors qu'il se rendait à l'entraînement. Une deuxième lors de ce même entraînement, en compagnie du Français Lucas Pouille puis, après la fin de sa session, Federer a échangé avec les internautes en répondant à leurs questions. Succès garanti, puisque ces directs ont été massivement suivis, notamment celui de son entraînement, qui a attiré près de 500 000 personnes.

Lucas Pouille, ce "joueur français qui monte"

Federer en a profité pour revenir sur ces six derniers mois très particuliers dans sa carrière, puisqu'il s'est retrouvé au repos forcé après avoir mis un terme prématuré à sa saison dès le mois de juillet, dans la foulée de Wimbledon. "J'ai d'abord juste essayé de revenir en forme, a-t-il expliqué. Pendant trois mois, j'ai surtout travaillé à guérir mon genou. Ensuite, j'ai fait du physique, et depuis deux-trois semaines, j'ai repris le tennis à fond."

Le Bâlois s'est entraîné ces deux dernières semaines avec Lucas Pouille. "Vous avez peut-être entendu parler de lui, a plaisanté Federer. Un joueur français qui monte et qui a fait beaucoup parler de lui, notamment en battant Nadal à l'US Open dans un match de night session très excitant. c'est un gars bien et je crois qu'on s'est bien aidé l'un et l'autre." Il s'agissait du dernier entraînement du recordman des victoires en Grand Chelem avant de s'envoler pour l'Australie où il disputera la Hopman Cup, avant l'Open d'Australie, qui marquera donc son grand retour à la compétition.

Vous pouvez revivre ici les trois lives de Roger Federer :