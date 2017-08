La bataille pour le trône : Roger Federer revient sur les talons de Rafael Nadal

Dans le royaume de l'ATP, deux chefs de clan se disputent le rôle de grand patron de la petite balle jaune. Une lutte sans merci entre deux vieux briscards habitués aux sommets et qui ont déjà en point de mire leur retour sur le trône. Toute ressemblance avec Game of Thrones ne saurait être fortuite. Car la lutte entre Rafael Nadal et Roger Federer va devenir jusqu'à la fin de semaine un rendez-vous immanquable du circuit chaque lundi.

En ce 14 août, à deux semaines de leur entrée à Flushing Meadows, Nadal et Federer se jouent une lutte sans merci pour reprendre leur place de numéro un mondial à la fin de la saison. Plus que leur classement ATP, ce sont leurs performances cette saison et le classement de la Race qu'il convient désormais de scruter. Les deux hommes sont promis à un come-back flamboyant tout en haut du tennis mondial mais qui finira par prendre le dessus ? Les débats ont rarement été aussi intenses.

Grâce à sa finale au Masters 1000 de Montréal et 600 points supplémentaires, Roger Federer a un peu plus grignoté son retard et ne compte plus que 40 points de retard sur Nadal, stoppé prématurément en huitièmes de finale par le surprenant Denis Shapovalov au Canada. Terminer le tournoi de Cincinnati en allant au moins un tour plus loin que l'Espagnol garantira au dernier vainqueur de Wimbledon la tête de la Race. Encore faudra-t-il qu'il se remette de ses ennuis physiques qui l'ont handicapé en finale du tournoi québécois dimanche. Nadal ne se laissera pas faire aussi facilement. Nul doute que son revers inattendu contre le gamin Shapovalov lui donnera quelques envies de revanche. La bataille continue de plus belle.