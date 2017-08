Dimitrov étouffe Del Potro

Dans ce tournoi totalement décapité par les blessures et absences en tous genres, le huitième de finale entre Grigor Dimitrov et Juan Martin Del Potro avait presque des allures d'affiche de gala. Le Bulgare en est sorti vainqueur, finalement assez facilement (6-3, 7-5) et retrouve enfin quelques couleurs à 10 jours du début de l'US Open.

Auteur d'un début de saison tonitruant (titres à Brisbane et Sofia, demi-finale à l'Open d'Australie), Dimitrov est progressivement rentré dans le rang et ses derniers résultats avaient même été franchement décevants. Cincinnati va peut-être lui permettre de relancer la machine. le voilà en tout cas en quarts de finale, une grande première pour lui cette année dans un Masters 1000, où il comptait jusqu'alors deux huitièmes de finale en guis de meilleure performance.

Jeudi, le Bulgare s'est montré bien plus solide et surtout régulier qu'un Juan Martin Del Potro qui a bien arrosé. Après la perte du premier set, l'Argentin a pourtant semblé requinqué en début de deuxième manche, où il a réussi le break pour se détacher. Mais il a ensuite connu un énorme coup de pompe physique qui lui a été fatal. On a même cru JMDP au bord du malaise à 5-5, le jeu où Dimitrov a signé le break décisif. Dans la foulée, Del Potro a dû demander l'intervention du médecin. Puis son adversaire n'a plus eu qu'à conclure sur sa mise en jeu.