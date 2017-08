Masters 1000 Cincinnati : Alexander Zverev sorti par Frances Tiafoe

Frances Tiafoe a pu laisser exploser sa joie. Lui qui n'avait accroché qu'un seul Top 50 (Robin Haas à Wimbledon) à son tableau de chasse jusqu'à présent a réussi un joli coup devant son public de Cincinnati. Le jeune Américain de 19 ans a mis un terme à la belle série d'Alexander Zverev. L'Allemand restait sur dix victoires de rang après avoir triomphé à Washington puis à Montréal. Mais la répétition des matches a fait son effet. Et Frances Tiafoe a su en profiter pour s'imposer en trois sets (4-6, 6-3, 6-4) au 2e tour du Masters 1000 disputé dans l'Ohio.

Visiblement un peu émoussé, Alexander Zverev n'a jamais pu reproduire le tennis qui a fait ses succès ces dernières semaines. Dès les premiers échanges, il n'avait pas la même assurance. Après avoir lâché son service au début du match (2-1), il a pourtant su vite relever la tête pour revenir et remporter la première manche (6-4). Mais ensuite, le n°7 mondial n'est pas parvenu à confirmer. Au fil du match, il a surtout semblé ne plus avoir les jambes pour répondre au défi imposé par Frances Tiafoe.

Il ne faut en effet pas oublier que le jeune Américain de 19 ans a su profiter de ce coup de moins bien de l'Allemand. Après la perte du premier set, il a su remettre un coup de collier pour breaker à deux reprises son adversaire dès les premiers jeux afin de remporter sa première manche en trois confrontations face à Zverev. Dans la troisième, l'Américain, soutenu par le public et solide sur son service, n'a pas levé le pied pour imposer une pression constante sur le natif d'Hambourg et pour le faire craquer. Le 87e mondial s'offre la plus belle victoire de sa carrière et tentera de confirmer face à John Isner au prochain tour.

Il faudra garder un œil sur lui. Mais il y aura aussi un alléchant choc entre Grigor Dimitrov et Juan Martin Del Potro en huitièmes de finale. Si l'Argentin a déroulé (6-4, 6-4) contre Mitchell Krueger (244e), Dimitrov a eu besoin d'une manche pour prendre la mesure de l'Espagnol Feliciano Lopez (7-6, 6-4). Leur duel promet.