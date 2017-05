Masters 1000 Rome : John Isner - Alexander Zverev, demi-finale de coupeurs de tête

On n'arrête plus John Isner. Après avoir écarté Ramos-Vinolas au premier tour puis Stan Wawrinka en huitièmes de finale jeudi, le géant américain s'est débarrassé d'une troisième tête de série en battant Marin CIlic vendredi (7-6 (3), 2-6, 7-6 (2)), au bout du suspense et d'un nouveau tie-break gagnant, le sixième de sa semaine romaine. Toujours aussi costaud au service (21 aces, 75% de première balle), Isner a su imposer sa force pour succéder à Andy Roddick, dernier joueur américain à avoir atteint le dernier carré à Rome en 2008.

Zverev sur les traces de Nadal

Isner jouera sa place en finale face à Alexander Zverev. Le jeune Allemand s'est qualifié pour la première demi-finale de Masters 1000 de sa carrière en disposant sans discussion de Milos Raonic (7-6 (4), 6-1). Le Canadien s'est montré totalement impuissant, plombé par ses trop nombreuses fautes directes dans le premier set (20, dont 13 en revers) puis balayé par la réussite du 16e joueur mondial au service dans le deuxième.

A 20 ans, Zverev devient le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales àRome depuis un certain Rafael Nadal en 2006. L'Espagnol avait alors remporté le tournoi.