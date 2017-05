Masters Rome : Stan Wawrinka sorti par John Isner (7-6, 6-4)

Après Murray au deuxième tour, c'est un autre poids lourd du circuit qui voit son aventure romaine prendre fin de manière anticipé. Stan Wawrinka, tête de série numéro 3 du tournoi, a été expédié par John Isner dès le troisième tour en 1h26 de jeu et deux sets secs (7-6 (1), 6-4). L'Américain a été comme à son habitude très performant au service (84% de première balle et 19 aces, dont 11 dans la deuxième manche) et a eu la mainmise sur la rencontre. Wawrinka confirme ses difficultés face au cogneur etats-unien, qui remporte là sa troisième victoire en quatre matches contre le vainqueur de Roland-Garros 2015. Isner affrontera Marin Cilic (n°6) en quarts de finale.

