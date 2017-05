Paire, dernier rescapé tricolore

Ça sent le fiasco pour le tennis français à Rome, en tout cas dans le tableau masculin. Après les forfaits de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet, le contingent bleu avait été escamoté avant même le début du tournoi. L'élimination d'entrée de Lucas Pouille, lundi, avait un peu plus dépeuplé la liste des Français en lice. Mardi, la situation ne s'est pas franchement arrangée et Benoît Paire se retrouve d'ores et déjà tout seul.

L'Avignonnais affrontait au premier tour son compatriote Nicolas Mahut, ce qui garantissait d'éviter un zéro pointé avant même les 16es de finale. Paire a fracassé une raquette mais a su calmer ses nerfs pour battre l'Angevin en deux sets (6-3, 6-4). Il retrouvera encore son ami Stan Wawrinka, numéro 3 mondial, au prochain tour. Il l'avait battu à Madrid la semaine passée (7-5, 4-6, 6-2) pour accéder aux huitièmes de finale.

Benoît Paire avait déjà été le seul Français à atteindre les huitièmes à Madrid et il tentera de faire aussi bien en Italie. C'est en revanche fini pour Gilles Simon et Adrian Mannarino, battus par deux terriens en forme, Pablo Carreno Busta et Pablo Cuevas. Simon n'a pas fait le poids contre l'Espagnol, facile vainqueur en deux sets (6-3, 6-3). Même sanction pour Mannarino, impuissant face à Cuevas (6-4, 7-6), qui surfe sur son parcours madrilène, où il avait atteint le dernier carré la semaine passée.

Adrian Mannarino a toutefois réussi un coup assez extraordinaire lors d'une amortie rétro comme on en voit peu. En début de deuxième set, excentré, il a délivré une amortie de revers à la trajectoire aussi improbable que parfaite. Avec effet rétro qui a fait repasser la balle de son côté du filet. Du très grand art, vraiment. Pablo Cuevas n'a rien pu faire, mais l'Uruguayen a quand même eu le dernier mot dans cette rencontre.