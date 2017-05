Meilleur classement pour Pouille, Cilic et Zverev grignotent une place

Pouille continue son ascnesion, même quand il ne joue pas. Le Français a gagné une place et atteint le 13e rang du classement ATP ce lundi, son meilleur classement en carrière, en bénéficiant, comme Grigor Dimitrov (12e), du recul de deux places de Tomas Berdych (14e) qui n'a plus joué depuis son élimination à Monte-Carlo. Gaël Monfils reste 16e mondial malgré son élimination au 2e tour à Munich où il était tête de série N.1.

Marin Cilic et Alexander Zverev, vainqueurs respectivement à Istanbul et Munich, ont franchi une marche lundi pour pointer aux 7e et 19e positions du classement ATP toujours dominé par Andy Murray. Cilic, qui a battu Milos Raonic (6e) en finale à Istanbul (ATP 250), n'est plus qu'à une marche de son meilleur classement (6e en novembre 2016). De même, Zverev qui s'est défait de Guido Pella (109e, +49) dimanche en finale à Munich (ATP 250), n'est plus qu'à un rang de son plus haut (18e en février 2017).

Vainqueur à Estoril (ATP 250) dimanche, Pablo Carreno a gagné 3 places pour atteindre à 25 ans le 18e rang ATP, son meilleur classement en carrière. Finaliste au Portugal, Gilles Muller grimpe de 2 places pour atteindre lui aussi son meilleur classement, 26e.

Classement ATP au 8 mai 2017

1. Andy Murray (GBR) 11.270 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7.085

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.685

4. Roger Federer (SUI) 5.125

5. Rafael Nadal (ESP) 4.375

6. Milos Raonic (CAN) 4.135

7. Marin Cilic (CRO) 3.725 (+1)

8. Kei Nishikori (JPN) 3.650 (-1)

9. Dominic Thiem (AUT) 3.615

10. David Goffin (BEL) 3.055

11. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.825

12. Grigor Dimitrov (BUL) 2.820 (+1)

13. Lucas Pouille (FRA) 2.696 (+1)

14. Tomas Berdych (CZE) 2.690 (-2)

15. Jack Sock (USA) 2.405

16. Gaël Monfils (FRA) 2.365

17. Albert Ramos (ESP) 2.180 (+2)

18. Pablo Carreno (ESP) 2.170 (+3)

19. Alexander Zverev (GER) 2.165 (+1)

20. Nick Kyrgios (AUS) 2.155 (-3)

...