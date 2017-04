Murray cale sur Thiem

Il y a du mieux pour Andy Murray, mais l'Ecossais n'est pas encore tout à fait au point. Au lendemain d'une victoire en trois heures face à Albert Ramos-Vinolas, le numéro un mondial a coincé samedi en demi-finales du tournoi de Barcelone, face à Dominic Thiem. L'Autrichien, un poil plus constant sur l'ensemble de la rencontre, a gardé le dernier mot en trois sets (6-2, 3-6, 6-4) après deux heures et quart de jeu.

Même si Murray n'est pas au sommet de son art, cette victoire marque une première pour Dominic Thiem, qui n'avait encore jamais battu un numéro un mondial en quatre tentatives. Il n'avait d'ailleurs jamais dominé Andy Murray non plus. Le Britannique avait remporté leurs deux premeirs duels mais ils avaient tous deux eu lieu sur surface rapide. Sur terre battue, Thiem est un redoutable client, et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il a remporté six de ses huit titres jusqu'à présent.

Et Murray a craqué...

Andy Murray n'a pas vu le jour au cours d'une première manche où il a été breaké d'entrée et commis un nombre incalculable de fautes. Plus en rythme à partir du deuxième set, et distillant une foule d'amorties, l'Ecossais a rectifié le tir et forcer la décision en breakant dans le huitième jeu avant de conclure dans la foulée sur son service. Le troisième acte a offert quelques points somptueux entre les deux hommes, qui ont pris l'ascendant tour à tour.

C'est d'abord Murray qui s'e'st placé aux commandes en prenant d'emblée le service de son adversaire. Mais Thiem a débreaké avant de mener 4-2 pour voir le numéro un mondial recoller aussitôt. mais à 5-4 en faveur de l'Autrichien, Murray a craqué pour de bon. A 30 A , une grossière faute en coup droit a offert à Thiem une balle de match, magistralement convertie grâce à un lob impeccable. C'est la 10e victoire en 11 matches sur terre cette saison pour le numéro 9 mondial, seulement battu à Monte-Carlo la semaine dernière par David Goffin.

