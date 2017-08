Nadal, 4 stats pour un retour au pouvoir

Il efface le (vieux) record de Connors

Un des éléments sidérants dans la génération de champions qui ont marqué ce début de XXIe siècle tient à leur longévité. Le retour au pouvoir de Rafael Nadal en apporte une nouvelle preuve. L'Espagnol était devenu numéro un mondial pour la première fois de sa carrière le 18 août 2008. Ce lundi, neuf années et trois jours séparent donc sa première semaine au sommet de sa dernière en date. C'est un nouveau record. Nadal efface des tablettes Jimmy Connors. L'Américain avait accédé au trône pour la première fois le 29 juillet 1974 et l'a quitté pour la dernière fois le 3 juillet 1983, soit un tout petit peu moins de neuf ans.

Si Rafael Nadal est encore numéro un mondial (ou le redevient d'ici là s'il perd cette place dans les semaines ou mois à venir) dans un an, il sera le premier joueur de l'histoire à figurer au sommet de la hiérarchie à 10 années d'intervalle. Mais s'il détient désormais ce record, le Majorquin pourrait le perdre au profit de Roger Federer. Le Suisse est actuellement troisième dans cette liste (première accession à la première place en février 2004, la dernière à ce jour en novembre 2012) mais s'il reprend le pouvoir, il y aura alors plus de 13 ans et demi entre le début de son règne et sa dernière présence en tant que numéro un.

Le 3e plus vieux numéro un

Rafael Nadal a été un jeune prodige du tennis. Il est le seul joueur au cours du dernier quart de siècle à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem à moins de 20 ans. Et il n'avait que 22 ans et deux mois quand il est devenu numéro un mondial pour la première fois. Aujourd'hui, le taureau de Manacor s'inscrit dans la catégorie des anciens et, là aussi, il y laisse son empreinte.

A 30 ans, deux mois et 18 jours, il est le troisième plus vieux numéro un depuis la création du classement ATP en 1973. Seuls Andre Agassi (33 ans et 13 jours) et Roger Federer (31 ans, 2 mois et 26 jours) ont été en tête du classement à un âge plus avancé que le sien. Il est par ailleurs le 5e joueur de plus de trente ans à occuper cette enviable place. Outre l'Espagnol, Federer et Agassi, il faut ajouter Jimmy Connors et John Newcombe.

La 7e année où il est numéro un au moins une semaine

2008. 2009. 2010. 2011. 2013. 2014. 2017. C'est la septième saison au cours de laquelle Rafael Nadal pointe au minimum une semaine en tête du classement mondial. Autre témoignage de sa persistance au sommet. Dans ce domaine, Rafa vient de rejoindre John McEnroe mais il reste tout de même derrière un quatuor composé de Jimmy Connors, Ivan Lendl, Pete Sampras et Roger Federer. Ces quatre champions ont eux traversé au cours de leur carrière huit années avec l'étiquette de numéro un mondial dans le dos.

Rafael NadalEurosport

Il entame sa 142e semaine au sommet

Son compteur est resté bloqué à 141 semaines pendant plus de trois ans, mais il redémarre enfin. Rafael Nadal aborde ce lundi sa 142e semaine au pouvoir. Soit près de trois années entières à la première place mondiale. A l'échelle historique, il reste pourtant en-deça des références en la matière. Loin, très loin des 302 semaines de Roger Federer, mais aussi, pour comparer avec un autre de ses contemporains, à distance respectable de Novak Djokovic et ses 223 semaines.

Nadal n'est que 7e depuis 1973 en nombre de semaines passées en tête du classement ATP. Le décuple vainqueur de Roland-Garros aura besoin de 29 semaines pour grimper d'un rang et dépasser John McEnroe, sa prochaine cible (170). Après Big Mac, il lui faudra intégrer le club des 200 pour rejoindre Djokovic. Ce n'est tout de même pas gagné. Le Serbe peut voir venir pendant jusqu'au printemps 2019...