Infographie - Roger Federer, un palmarès à la hauteur de l'attente

Vous la voyez ? Tout en bas au milieu de notre infographie en bas de cette page, elle se fait très discrète. Cette petite coupe à côté de la saison 2017 se remarque à peine et pourtant c'est un énorme pas de plus dans la légende de Roger Federer. A 35 ans, le Suisse est le premier joueur à soulever un troisième trophée du Grand Chelem pour la cinquième fois (5 Open d'Australie, 7 Wimbledon et 5 US Open). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est fait désirer.

Le premier chiffre qui marque, c'est l'écart entre ce dernier titre majeur et le précédent. Soit quatre ans et demi. Ce n'est pas la plus grande attente entre deux victoires majeures dans une carrière, la palme revenant à Jimmy Connors entre Wimbledon 1974 et 1982. En revanche, c'est un record entre deux succès à l'Open d'Australie : Federer ne s'y était plus imposé depuis la saison 2010. C'était face à Andy Murray (6-3, 6-4, 7-6). Avant lui, Becker et Agassi étaient les plus patients avec 5 ans entre deux trophées. Et dire qu'il a remporté son tout premier en Australie il y a 13 ans...

Avec 5 titres à Melbourne, Roger Federer devient le troisième joueur le plus titré en Australie, derrière Roy Emerson et Novak Djokovic, deux sextuples vainqueurs. En revanche, avec 18 trophées du Grand Chelem en 28 finales, le Suisse reste plus que jamais la référence en la matière. D'autant plus que son premier succès à Wimbledon en 2003 et son dernier ce dimanche 29 janvier à Melbourne sont séparés de près de... 14 ans. Vous la voyez la légende ?

Infographie : Cyril Morin