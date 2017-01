Jo-Wilfried Tsonga élimine Jack Sock au 3e tour

Jo-Wilfried Tsonga s'est fait peur, mais pas mal. Embarqué dans un match en quatre sets qu'il aurait pu éviter, le Manceau s'est défait d'un joueur qui aurait très bien joué les trouble-fêtes. L'Américain Jack Sock, 23e mondial, a donné bien du fil à retordre au finaliste 2008 avant de le laisser passer vers les huitièmes de finale de l'Open d'Australie (7-6, 7-5, 6-7, 6-3). Au prochain tour, le Français affrontera le vainqueur du match Tomic-Evans pour une place en quart de finale qui semble tout à fait dans ses cordes.

Face au 20e mondial, qui avait sorti Marin Cilic au 3e tour du dernier US Open, Tsonga a livré une grosse partie. Il n'en fallait pas moins face à ce joueur qui lui a posé bien des problèmes, comme il pouvait s'en douter. Lors des trois premiers sets très serrés, JWT a su s'appuyer sur sa première balle qui lui a fait beaucoup de bien (80% de réussite et 23 aces sur l'ensemble du match). Après un tie-break remporté 7/4, le Français s'est détaché dans ce match en breakant le premier en fin de deuxième set après quatre premiers essais infructueux.

25e qualification en seconde semaine pour Tsonga

Avec deux sets en besace, il se dirigeait plus sereinement vers la victoire en prenant le service de l'Américain d'entrée de troisième acte... avant de s'agacer en ne parvenant pas à confirmer cette avance. Agacement qui a pris un peu plus d'ampleur un peu plus tard en perdant le set au jeu décisif (10/8) après un bras de fer de plus d'une heure. Le Français a gâché deux balles de match dans le tie-break, qu'il a même mené 4/0. Le match aurait pu alors tourner en sa défaveur, mais Sock a levé le pied alors que Tsonga maintenait son effort. Cela ne l'a pas empêché de se faire une dernière frayeur en écartant deux balles de débreak lorsqu'il servait pour le match à 5-3.

Pour la 25e fois de sa carrière, Tsonga sera donc en seconde semaine de Grand Chelem. Une constance impressionnante qui montre que le Manceau n'est pas là par hasard. Encore moins à Melbourne, où il disputera les huitièmes de finale pour la huitième fois de sa carrière. C'est clairement le tournoi du Grand Chelem où il performe le mieux et là où il pourrait bien réaliser un coup de force. Opposé à Evans ou Tomic, il pourrait s'ouvrir de nouveau les portes des quarts de finale à Melbourne, avant un choc éventuel face à Stan Wawrinka qui pourrait faire des étincelles.