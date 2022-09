Le premier point est pour l'Europe. Ce vendredi, Casper Ruud s'est imposé en ouverture de la Laver Cup (6-4, 5-7, 10-7), qui sera le dernier tournoi de Roger Federer. Sous les yeux de ses coéquipiers, le numéro 1 mondial est parvenu à remonter un handicap (0-3) dans le super tie-break.

Ad

US Open Longue vie au roi Alcaraz ! 11/09/2022 À 23:42

En quatre précédentes éditions, l'Europe n'avait jamais perdu le match d'ouverture. Ruud s'est emparé du service adverse dès la première mise en jeu du match, avant de voir l'Américain résister en annulant le break alors qu'il servait pour le set à 5-3. Mais un nouveau coup de collier du Norvégien lui a permis de s'emparer de la première manche (6-4) en un peu plus de 40 minutes.

Nadal-Federer dans la soirée

La seconde manche a été très serrée jusqu'à 5-5 et un incroyable trou noir de Ruud qui a perdu 8 des 9 points suivants face à un Sock se déplaçant de mieux en mieux sur le court et alternant puissance et toucher pour égaliser à une manche partout (6-4, 5-7). Dans le super tie-break du troisième set, Sock a d'abord semblé continuer sur sa lancée en menant 3-0, avant de perdre 6 points d'affilée, dont un smash après un lob entre les jambes de Ruud, à 3-2 pour lui, qui a été le tournant final du match (6-4, 5-7, 10-7).

Sock sera de retour en soirée, aux côtés de Frances Tiafoe, pour le match que tout le monde attend, le double où Roger Federer, associé à Rafael Nadal, terminera sa carrière, lors de la session du soir. Avant cela, le Grec Stefanos Tsitsipas affrontera l'Argentin Diego Schwartzman et l'idole locale, Andy Murray, défiera l'Australien Alex de Minaur.

(Avec AFP)

US Open EN DIRECT : Suivez la finale entre Casper Ruud et Carlos Alcaraz 11/09/2022 À 20:06