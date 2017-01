Jo-Wilfried Tsonga éliminé par Stan Wawrinka en trois manches

On en attendait beaucoup. On en espérait sans doute trop. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a été pour le moins déçu. Le combat rêvé n'a pas eu lieu. Sinon lors d'un premier set qui, sans être exceptionnel, avait laissé envisager un duel plus équilibré qu'il ne l'a été. Parce que, encore une fois, Stan Wawrinka a eu raison de Jo-Wilfried Tsonga. Pour la quatrième fois de suite et la troisième dans un rendez-vous majeur, après la finale de la Coupe Davis 2014, évidemment, et la demie de Roland-Garros 2015. Sur la Rod Laver Arena, JWT a clairement plafonné face au Suisse aux trois titres du Grand Chelem (7-6, 6-4, 6-3).

Le Français, numéro 12 mondial, et le Suisse, numéro 4, semblaient partis pour un bras de fer à rallonge. C'est que l'on a cru durant trois quarts d'heure et douze jeux. Les douze premiers du match en fait (6-6). Après, Wawrinka a pris le dessus. Durant le tie break, remporté 7 points à 2 par l'Helvète. Et durant l'interruption qui a suivi la fin du premier set. Les deux hommes, dont le contentieux s'étend depuis la victoire de Stan The Man à Melbourne en 2014 ("ça aurait mérité que ce soit moi, mais c'est comme ça", avait dit JWT) en passant par le France - Suisse de Lille, se sont quelque peu accrochés. Une scène un brin surréaliste.

Vidéo - "Est-ce que je t'ai regardé une fois ?" : le ton est monté entre Wawrinka et Tsonga 00:52

Tsonga n'a pas été capable de se transcender

Après, tout est allé de travers pour Jo-Wilfried Tsonga. Sans sortir le tennis de sa vie, Wawrinka a géré son affaire sans sourciller. Une statistique résume parfaitement la tranquillité clinique du Suisse : il a obtenu trois balles de break dans le match. Ils les a toutes converties. Tsonga ? 1/6. Et pourtant, c'est le 12e joueur mondial qui a pris le service en premier à son adversaire. Durant le 7e jeu du deuxième set. Mauvaise idée : JWT a réveillé Stan The Man qui a fini le set en trombe. Deux breaks de suite et le gain de la deuxième manche (6-4). Quid de la suite ? Même topo.

Jo-Wilfried Tsonga - Open d'Australie 2017.AFP

Jo-Wilfried Tsonga, mister régularité en Grand Chelem, n'a pas été capable de se transcender et de renverser la table. Auteur de 39 fautes directes pour 27 coups gagnants contre l'inverse pour Wawrinka (41 "winners", 28 fautes directes), le Français a gâché deux balles de break sur le premier jeu du troisième set et été puni sur sa mise en jeu suivante. Un jeu blanc et l'affaire était pliée. Tsonga n'a pas été capable de retrouver le fil et Wawrinka s'est envolé vers une troisième demie à Melbourne. Et, qui sait, des retrouvailles avec Roger Federer. La Suisse l'attend. L'Australie en salive déjà. Le monde en rêve.