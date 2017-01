Monfils - Nadal, choc explosif en vue

Le contexte

Tout s'est déroulé de façon conforme à la logique dans cette zone du tableau. Les quatre têtes de série ont croisé le fer au troisième tour, Gaël Monfils et Rafael Nadal prenant le dessus sur les Allemands Philipp Kohlschreiber et Alexander Zverev. Nadal a dû batailler cinq sets pour s'en sortir, quand Monfils n'en a eu besoin que de trois. Protégé par son statut de tête de série N.6, le Français a eu un parcours globalement aisé jusqu'en huitièmes de finale, dont il s'est sorti avec autorité, ne perdant qu'un set contre l'Ukrainien Alex Dolgopolov, mais sans jamais avoir été en danger. Un peu comme à Flushing en septembre dernier, il parait serein, bien dans sa bulle.

Maintenant, la marche qui s'annonce est beaucoup plus haute. Certes, Monfils est mieux classé que Nadal. Ses récents résultats en Grand Chelem sont même plus flatteurs que ceux du Majorquin. Mais dans sa désormais longue carrière, c'est typiquement le type de match que le Parisien a toujours eu du mal à négocier. Son bilan cumulé en Grand Chelem contre Federer, Nadal et Djokovic en dit long : 11 matches, 11 défaites. Si on inclut Andy Murray, on trouve certes une petite victoire de la Monf', mais c'était à Roland-Garros, en 2006. L'Ecossais avait 19 ans et pointait à peine dans le Top 50.

Ce n'est pas le 9e joueur mondial que Monfils va affronter mardi sur la Rod Laver Arena, mais un champion fort de 14 titres en Grand Chelem. Ce n'est pas affaire de classement mais de rapport de forces. La plus grosse erreur serait d'imaginer que ce Nadal-là est "prenable" au regard de ses récents soucis. Ce serait le meilleur moyen de prendre une gifle. L'intéressé ne tombe d'ailleurs pas dans le panneau. "Il ne faut jamais lui manquer de respect en disant que Rafa n'est plus Rafa. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, a lancé Monfils. La dernière fois qu'on a dit la même chose, j'ai perdu". C'était à Monte-Carlo, au printemps dernier, en finale. Le contexte sera différent, mais le défi reste imposant.

Leur parcours

Gaël Monfils

1er tour : bat Jan Vesely (Rtc) – 6-2, 6-3, 6-2

2e tour : bat Alexander Dolgopolov (Ukr) – 6-3, 6-4, 1-6, 6-0

3e tour : bat Philipp Kohlschreiber (All) – 6-3, 7-6, 6-4

Rafael Nadal

1er tour : bat Florian Mayer (All) – 6-3, 6-4, 6-4

2e tour : bat Marcos Baghdatis (Chy) – 6-3, 6-1, 6-3

3e tour : bat Alexander Zverev (All) – 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2

Face-à-face

Malheureusement pour Gaël Monfils, nous ne sommes pas à Doha. Le Français n'a signé que deux victoires en quatorze rencontres face à Rafael Nadal, et c'était à chaque fois au Qatar, en 2009 et 2012. Voilà donc cinq ans qu'il n'a plus battu l'Espagnol, qui a notamment remporté leurs deux duels dans le cadre du Grand Chelem : à l'US Open en 2009 et il y a trois ans à Melbourne. Au troisième tour, Rafa avait alors éparpillé Monfils en trois sets (6-1, 6-2, 6-3). Au bilan global, Nadal mène 12-2.

Rafael Nadal et Gaël Monfils à Monte-Carlo en 2016.Panoramic

Ils ont dit

Gaël Monfils : "Il ne faudra pas subir. Ça va être compliqué, Rafa s'est très bien entraîné, a fait des matchs très solides. Il est toujours aussi fort. Mais j'espère qu'il se dit que, quand il va rentrer sur le terrain face à moi, ça va être dur pour lui aussi".

Rafael Nadal : "Ça va être un gros, gros match. Un match très dur. Je devrai jouer mon meilleur tennis pour passer. Physiquement, je me suis très bien senti contre Zverev. Mon corps répond bien. Et c'était une victoire très importante pour moi."

Trois stats à avoir en tête

6. Rafael Nadal n'a plus atteint les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2015. Lors des six majeurs suivants, il n'a même joué qu'un seul huitième de finale (US Open 2016), pour deux disparitions au troisième tour (US Open 2015 puis forfait à Roland-Garros en 2016), une élimination au deuxième tour (Wimbledon 2015) et au premier tour (Australie 2016). Il était absent à Wimbledon l'an passé.

9. En cas de victoire, Gaël Monfils se qualifiera pour son 9e quart de finale en Grand Chelem. Il rejoindra sur le podium tricolore dans l'ère Open Henri Leconte et Sébastien Grosjean. Devant lui ne resteraient plus que Yannick Noah (10) et Jo-Wilfried Tsonga, qui jouera lui mardi son 15e quart.

68. Nadal affiche le meilleur taux de réussite sur seconde balle parmi les 128 joueurs du tableau masculin cette année à Melbourne. Il a remporté 52 points sur 76, soit un ratio remarquable de 68%. A titre de comparaison parmi les gros serveurs, Milos Raonic est à 60%, Jo-Wilfried Tsonga 57.

Notre avis

Ce Monfils-Nadal est alléchant parce qu'il constitue un gros test pour chacun des deux joueurs. Monfils doit prouver qu'il est à sa place dans le Top 8. En sortant Nadal, il ferait preuve d'autorité et gagnerait du crédit. De son côté, Nadal a certes beaucoup moins à prouver, mais il reste sur quatre défaites face à des joueurs du Top 10 et sa disette dans les majeurs dure depuis un moment insupportablement long pour lui.

Si les deux joueurs sont dans un bon jour, cela pourrait bien être un des monuments de cette quinzaine. Sur ce qu'il a montré face à Zverev, tant physiquement que tennistiquement, et compte tenue de l'incapacité chronique de Gaël Monfils à battre un des trois géants en Grand Chelem , on donnera un léger avantage au Majorquin. Vous prendrez bien un petit cinquième set épique au bout de la nuit ?