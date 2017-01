Open d'Australie - Le plafond de verre résiste toujours à Tsonga

C'est l'histoire d'un mec qui est toujours là où on l'attend. A quelques exceptions près. Mais qui ne va jamais, ou rarement, plus loin. Ce mec, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Roi de la régularité en Grand Chelem avec 15 quarts majeurs à son actif et peu de sorties de route précoces, le Français n'arrive que trop rarement à passer le cap quand la marche est d'une raideur conforme à la hauteur du rendez-vous. Ce fut une nouvelle fois le cas, mardi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, le 12e joueur mondial est tombé contre plus fort que lui. Mais il n'a pas donné l'impression de pouvoir le renverser. C'est presque ça le plus décevant.

Vidéo - Tsonga : "Je suis passé à côté de mon match" 00:59

Hormis durant le premier set, jeu décisif mis à part, le Manceau a constamment évolué dans l'ombre de Stan Wawrinka. Parce que ce dernier a joué un ton au-dessus, notamment sur les points importants [le Suisse a transformé ses 3 balles de break, NDLR]. L'habitude des grands rendez-vous et la preuve, s'il en fallait encore une, que Stan Wawrinka évolue dans une autre dimension que JWT depuis bientôt trois ans et son sacre austral. "Je suis déçu, a-t-il confié en conférence de presse. J'aurais aimé jouer un meilleur tennis mais je ne n'ai pas été assez bon. Je suis un petit peu passé à côté. Je n'étais pas très précis et je n'arrivais pas à jouer là où je voulais jouer, même quand j’étais dans le court. Il a été un petit peu meilleur que moi, ça fait la différence."

" Je vais continuer à apprendre "

Ce "petit peu" dont parle Jo-Wilfried Tsonga prend, avec le temps qui passe, des allures de fossé qui s'élargit petit à petit au fil des défaites face aux cadors du circuit. L'an passé, hormis à Roland-Garros, où ses adducteurs lui ont joué des tours, le Français a disputé toutes les secondes semaines en Grand Chelem. A chaque fois, il a plié face à mieux classé que lui et plus fort. Nishikori à Melbourne, Murray à Wimbledon et Djokovic à New York. On peut évidemment ajouter la pierre Wawrinka à cet édifice. C'est, à quelques brillants exploits près (victoire contre Nadal à Melbourne en 2008 ou contre Federer à Wimbledon en 2011), l'histoire de la carrière de Tsonga. Jusqu'ici. Le plafond de verre reste incassable.

Vidéo - Un set pour se régler et Wawrinka a mis Tsonga au pas : les temps forts du match 02:33

Le Français de 31 ans a perdu son 9e quart de finale en Grand Chelem mais ne veut cependant pas noircir le tableau. A ses yeux, 2017 ne commence pas si mal. "Pour moi, c'est vraiment prometteur. C'est bon pour moi de jouer un quart de finale tout de même. Après ce que j'ai réussi en fin d'année, je reste sur le même niveau. Mais si je veux faire mieux, je dois mieux jouer que cela. Je vais continuer à apprendre pour la prochaine fois." La bonne ? Rendez-vous à Roland-Garros.