Roger Federer bat Kei Nishikori en 5 sets pour rallier les quarts de finale

Roger Federer n’a eu que des bonnes nouvelles ce dimanche. Le Suisse a confirmé que sa précédente victoire sur Tomas Berdych n’était pas usurpée en dominant Kei Nishikori en huitièmes de finale. Même en manque de compétition, le quadruple vainqueur de Melbourne a renversé le cinquième mondial, battu en cinq sets (6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3). Battre deux membres du Top 10 ne lui était plus arrivé depuis le Masters 2015, où il avait réalisé la passe de trois. Cette année, il ne pourra pas égaler éventuellement cette performance au tour suivant, car il n’aura pas le numéro un mondial Andy Murray en face de lui, mais son bourreau Mischa Zverev.

Tout n’a pas été parfait pourtant pour l’homme aux 17 titres du Grand Chelem. Le premier set a même très mal commencé pour lui : il a perdu deux fois sa mise en jeu avant de se réveiller à 5-1. Avec moins de fautes directes dans son jeu et plus d’intensité au service, Federer a retrouvé le bon tempo pour revenir au score et jouer un jeu décisif inespéré quinze minutes plus tôt. Cela ne lui a toutefois pas permis d’enlever cette manche, Nishikori remportant le tie-break 7/5. La bonne dynamique était tout de même enclenchée. Cela s’est vu dans le deuxième set, remporté 6-4 après un break réalisé au 8e jeu. Et s’est confirmé dans le troisième, englouti 6-1 dans la foulée.

Deux victoires de suite sur des Top 10 : une première depuis 2015 pour Federer

Le Japonais a frôlé la noyade dans la quatrième manche avec deux balles à break à sauver à 2-1. Mais vaillamment, le 5e mondial s'est accroché à la barre en allant chercher un cinquième set. Cela aurait pu être fatal au Suisse, mais non. Physiquement, l'Helvète aux 35 bougies a tenu bon. 80% de réussite derrière sa première balle et 83 coups gagnants : le temps n'avait pas d'effets sur lui ce dimanche. C'est même le Japonais qui a fini par terre en début de cinquième manche en train de se faire masser une hanche douloureuse par un kiné. Presque un comble.

Kei Nishikori massé pendant son 8e de finale face à Roger Federer - Open d'Australie 2017AFP

Federer, lui, n'a pas lâché son étreinte. D'entrée de dernier set, le Suisse a fait la différence en prenant la mise en jeu adverse pour mener bientôt 3-0. Il a même été à un doigt du 4-0, avant que Nishikori ne réagisse. Mais le Japonais n'a jamais réussi à obtenir la moindre balle de break pour revenir. Après 3h30 de match, Roger Federer retrouve les quarts de finale de l'Open d'Australie, comme s'il n'avait jamais quitté le circuit six mois à cause d'une blessure. Le tout face au 50e mondial, Mischa Zverev, pour une place dans le dernier carré à Melbourne. Si on lui avait dit ça en juillet dernier...