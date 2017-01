Stan Wawrinka s'en sort en 5 sets contre Martin Klizan

Du Stan Wawrinka tout craché. Le Suisse a la mauvaise habitude de démarrer en mode diesel ses quinzaines en Grand Chelem. Toujours plus dangereux au fil des jours et des tours, le numéro 4 mondial est aussi capable d'être fragile lors de ses débuts de tournoi. Face au gaucher Martin Klizan, il a bien failli passer à la trappe lundi dès le premier tour. Breaké et mené 4-3 dans la dernière manche, Wawrinka a su donner un coup de collier salvateur pour aligner deux breaks et trois jeux et rafler cette rencontre. Mais le coup est passé près !

