Battue en finale par Garbiñe Muguruza (6-1, 6-0), Simona Halep ne sera pas N.1 mondiale

Simona Halep n'y arrive pas. Alors qu'une troisième occasion de devenir N.1 mondial s'était présentée à elle à Cincinnati cette semaine, la Roumaine est complètement passée au travers de sa finale, dimanche dans l'Ohio. Ecrasée en deux petites manches (6-1, 6-0) par une excellente Garbiñe Muguruza, la N.2 mondiale n'a même pas caressé le moindre petit espoir de devenir la nouvelle patronne du circuit WTA. A sens unique, cette finale n'a d'ailleurs duré que 56 minutes. Halep n'y a inscrit qu'un maigre petit jeu...

C'est toute la complexité de ce défi. Au niveau lors de ses deux premières opportunités, en finale de Roland-Garros et en quarts de finale de Wimbledon où elle avait perdu de gros combats en trois manches, la Roumaine a cette fois complètement implosé. Battue dans les duels en fond de court, déréglée au service, et auteur d'un trop grand nombre de fautes directes (20 contre 15 à sa rivale), Halep a offert un festival de non-tennis au public de Cincinnati. Un véritable trou noir.

En face, Muguruza a, elle, sorti une grosse finale à l'exacte opposée de ce qu'a pu proposer Halep, qui échoue à seulement 5 points de Pliskova, toujours N.1 lors de la publication du nouveau classement WTA lundi (le plus petit écart entre une n.1 et sa dauphine depuis le 19 octobre 2009). Très forte dans les rallyes, la tête de série N.4 y a ajouté un soupçon d'esprit offensif en allant énormément chercher les points au filet. Son autre arme de la soirée a été le service. C'est d'ailleurs grâce à lui et une solidité mentale à toute épreuve qu'elle a réussi à sauver son engagement à 3-0 dans la deuxième manche, la seule fois de la finale où Halep est allée la secouer en retour. Très solide, l'Ibère a sauvé les trois seules balles de debreak concédées lors de cette rencontre. Même le climax de cette finale a lui aussi accouché d'une souris.

Aérienne cette semaine dans l'Ohio, Muguruza continue son été de rêve. Un gros mois après son succès à Wimbledon, la native de Caracas a ajouté un deuxième titre à une saison 2017 pour le moment coupée en deux après six premiers mois marqués par des soucis physiques et une méforme chronique. La voilà avec le statut de favorite pour le prochaine US Open (28 août - 10 septembre). La suite, ce sera la place de N.1 mondiale.