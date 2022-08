Après une première surprise chez les hommes, avec l'élimination de Roberto Bautista, c'est une énorme sensation qui a eu lieu chez les dames ce lundi, au premier tour de l'US Open. Simona Halep, 7e joueuse mondiale, ancienne numéro 1, qui compte deux titres du Grand Chelem à son actif, a pris la porte dès le premier tour de l'US Open. C'est l'Ukrainienne Daria Snigur, 20 ans et 124 joueuse mondiale, qui a eu sa tête, en trois manches (6-2, 0-6, 6-4).

Un exploit majuscule. Pour son premier match de Grand Chelem, sur le Louis Amstrong, Daria Snigur, inconnue au bataillon, vient de signer la plus grande performance de sa toute jeune carrière. L'Ukrainienne et son jeu atypique ont eu raison d'une Halep qui n'a jamais trouvé ses sensations du côté de New York. C'est en effet sur sa 31e faute directe que la Roumaine a fini par céder.

Un deuxième set à sens unique, puis la catastrophe

On aurait presque cru, quelques minutes plus tôt, que Snigur allait céder à la fameuse "peur de gagner", elle qui n'a pas su conclure ses deux premières balles de match, obtenues sur le service de Halep. Mais la joueuse de 20 ans a eu les nerfs solides pour aller au bout de son exploit. Avant cela ? Pas de sommets tennistiques, mais un scénario et une tension bien au-delà des espérances pour une rencontre de 1er tour.

Breakée d'entrée, Halep a vite compris qu'elle allait vivre un après-midi compliqué. Mais après avoir cédé la première manche, elle s'est remise à l'endroit dans un deuxième set à sens unique, laissant six minuscules points à son adversaire, le tout en 24 minutes. La fin des haricots ? Loin de là. Halep a encore lâché son service d'entrée dans la troisième manche, puis une deuxième fois. Un premier débreak n'a pas suffi, avant la fin que l'on connaît. Snigur sera opposée au prochain tour à la Polonaise Magdalena Frech (103e) ou la Canadienne Rebecca Marino (106e). Autrement dit, elle a encore le droit de rêver.

Daria Snigur peine à réaliser qu'elle vient de s'offrir la 7e joueuse mondiale. Crédit: Getty Images

