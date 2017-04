Kristina Mladenovic a donné une petite leçon à Angélique Kerber dans son jardin

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, Kristina Mladenovic a réussi un nouveau tour de force ce jeudi. La Française s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Stuttgart en dominant largement Angélique Kerber (6-2, 7-5), numéro 2 mondiale et double tenante du titre. Devant son public, l'Allemande a subi la loi de "Kiki", impériale au service et rayonnante dans le jeu (4 aces, 36 coups gagnants) sur la terre battue indoor du Porsche Tennis Grand Prix.

"Je suis tellement contente d'être de retour sur terre battue ! C'est ma surface préférée et l'atmosphère est vraiment géniale ici", a commenté la Française après la rencontre. Sans oublier d'ajouter, avec malice, qu'elle était désolée d'avoir éliminé l'enfant chérie du public.

La première manche a été une formalité pour Mladenovic, tout de suite en jambes et offensive pour prendre Kerber à la gorge. La 19e joueuse mondiale a fait le trou pour mener rapidement 3-0. A 5-2, elle s'est ensuite offert le luxe de prendre à nouveau le service de Kerber pour boucler le set 6-2.

Une demie face à Sharapova ?

Le deuxième set a été plus accroché. Mladenovic a d'abord dû sauver plusieurs balles de break lors du premier jeu, avant de prendre le service de Kerber. Mais cette dernière, rapidement menée 3-0, est parvenue à refaire surface (3-3) en se montrant enfin plus agressive et en profitant de quelques points donnés par son adversaire, moins précise. Ensuite, les deux joueuses ont fait jeu égal jusqu'à 6-5. Moment choisi pour "Kiki" pour placer un dernier coup d'accélérateur, notamment avec son coup droit ravageur, et s'imposer en deux sets. En patronne.

En quart de finale, Mladenovic, qui présente désormais un joli bilan de 20 victoires (dont trois en Fed Cup) pour seulement sept défaites depuis début janvier et qui pourrait se présenter en véritable outsider à Roland-Garros dans un mois, sera opposée à l'Espagnole Carla Suarez, 25e mondiale. Avec la perspective, en cas de succès, d'une possible demie contre Maria Sharapova.