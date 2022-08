A Flushing Meadows, la joueuse de 34 ans a particulièrement brillé. Outre son sacre en 2016 , l'Allemande a atteint les demi-finale cinq ans plus tôt. "", a ajouté la lauréate de l'Open d'Australie 2016 et Wimbledon 2018. Angélique Kerber a également été meilleure joueuse mondiale en 2016... juste après son sacre à New York.