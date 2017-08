Devant 65 000 fans, la Pologne a été douchée d'entrée par la Serbie

En termes d'affluence et d'ambiance, les organisateurs ont remporté leur pari et ont même battu le record du Mondial (62.000 personnes) établi en 2014 dans ce même stade. Sur le chemin de la médaille d'or, les Polonais avaient alors maté la sélection serbe sans concéder un set... Malgré les clameurs d'un stade en fusion, les partenaires de Michal Kubiak (11 points), se sont cette fois-ci fait surprendre par leur principal rival du groupe A.

Les Serbes, emmenés par Uros Kovacevic (12 pts), ont été récompensés de leur efficacité face aux champions du monde en titre et prennent une sérieuse option sur la première place, la seule qui qualifie directement pour les quarts de finale sans passer par les barrages. Si l'équipe des Balkans maintient ce niveau, ni la Finlande, ni l'Estonie - qui a cédé plus tôt face à la sélection nordique 15-9 au 5e set - ne semblent en mesure de l'inquiéter.

La Russie et la Slovénie impressionnent aussi

Dans le très relevé groupe C, la Russie, championne d'Europe en 2013, n'a fait qu'une bouchée de la Bulgarie, demi-finaliste de l'édition 2015, à Cracovie (25-23, 25-20, 25-19). La Slovénie, vice-championne d'Europe en titre, n'a pas fait de détails non plus contre l'Espagne (27-25, 25-15, 25-16), l'équipe la moins forte sur le papier de cette poule.

L'Euro se poursuit vendredi avec notamment l'entrée en piste de la France, tenante du titre et lauréate de la Ligue mondiale début juillet, qui sera opposée à la Belgique.